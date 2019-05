Transformasi Modernitas di Saudi Dalam Balutan Perseteruan dengan Iran

Di bawah pengaruh Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, Arab Saudi bersolek diri. Dunia luar memandang negara monarki absolut itu tengah bertransformasi dari negara konservatif ke arah yang lebih moderat dan modern.

Namun seiring perjalanan waktu, pergumulan negara di Semenanjung Arabia ini, tak lepas dari perseteruannya dengan Iran yang menjadi memiliki penduduk Syiah terbesar dunia.

Cendekiawan muslim, Profesor Sumanto al Qurtuby sejak beberapa tahun terakhir tinggal dan menjadi pengajar di Universitas King Fahd, Arab Saudi. Kepada Deutsche Welle, ia menjabarkan analisanya dalam mengamati reformasi di negara adi daya di Teluk itu dan bagaimana sikap pemerintah Arab Saudi terhadap kelompok syiah.

Sumanto al Qurtuby, dalam kunjungannya ke kantor Deutsche Welle di Bonn, Jerman.

DW: Keran kebebasan sudah dibuka kerajaan Saudi. Apakah reformasi yang dilakukan oleh pangeran Arab cukup terasa efeknya di masyarakat?

Sumanto al Qurtuby: Reformasi di Saudi sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Sebetulnya reformasi sudah dimulai sejak rezim almarhum Raja Abdullah, namun pergerakannya pelan-pelan, karena kelompok konservatif di negara itu masih kuat.

Di Teluk Arab, Arab Saudi tergolong negara yang paling lambat dalam reformasi, karena sejarah negara ini berbeda dengan Arab Teluk lainnya. Di Arab Saudi ada kelompok-kelompok Islamic radical yang pada tahun 1970-an menyulap Saudi jadi konservatif. Dulu Arab Saudi tak seperti itu. Dulu pada tahun 1930-an sudah ada bioskop-bioskop, di Dammam, di Jeddah, dan tempat-tempat lain.

Arab Saudi kemudian berubah menjadi konservatif, sejak adanya gerakan Syafah Movement, gerakan wahabi ekstrem ikhwan, yang mengontrol Saudi sejak mereka mengkudeta Mekkah. Juhayman al-Utaibi merupakan kelompok yang memimpin revolusi sampai berdarah-darah dalam mengkudeta Kab'ah pada akhir tahun 70-an. Sejak saat itu, Arab Saudi menjadi berubah karena dikendalikan oleh kelompok radikal.

Reformasi atau Permainan Politik? Terbentuknya komite anti-korupsi Sedikitnya 11 pangeran dan 38 mantan menteri dan pengusaha ternama di Saudi ditahan di berbagai tempat di ibukota, Riyadh. Gelombang penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye terbaru untuk membasmi korupsi. Penangkapan dilakukan tak lama setelah Raja Salman mengumumkan terbentuknya komite anti-korupsi, yang dipimpin putranya, Putra Mahkota Mohammed.

Reformasi atau Permainan Politik? Mereformasi negeri atau membungkam para pesaing? Komite anti-korupsi mengantongi kekuasaan besar, diantaranya mengeluarkan perintah penangkapan, pembekuan aset serta perintah pencekalan. Putra Mahkota Arab Saudi pernah berikrar di hadapan para pengimpor minyak penting dunia, bahwa ia akan membasmi korupsi di Saudi. MBS dianggap sebagai motor penggerak di balik upaya untuk merubah citra ultra-konservatif yang dimiliki Arab Saudi.

Reformasi atau Permainan Politik? Menjerat pengusaha terkaya di Timur Tengah Salah satu yang ditahan adalah, Pangeran Alwaleed bin Talal. Dia adalah milyuner dan salah satu pengusaha terkaya Saudi yang memiliki saham di sejumlah perusahaan milik Barat seperti Twitter, Apple, perusahaan media milik Rupert Murdoch, Citigroup, hotel the Four Seasons and perusahaan layanan berkendara, Lyft. Pangeran Alwaleed juga dikenal sebagai anggota istana yang paling blak-blakan.

Reformasi atau Permainan Politik? Mantan menteri keuangan tertangkap Ibrahim al-Assaf, tokoh penting lainnya yang turut terseret dalam gelombang penahanan. Ia dulunya adalah mantan menteri keuangan dan anggota komisaris perusahaan minyak nasional, Aramco. Al-Assaf ditahan atas tuduhan melakukan penggelapan dana dalam proyek perluasan Masjidil Haram dan memanfaatkan jabatannya untuk meraih informasi internal dalam upaya membeli sejumlah tanah.

Reformasi atau Permainan Politik? 11 pangeran dan 38 pejabat serta pengusaha Pangeran Turki bin Abdullah, mantan gubernur Riyadh juga ditahan atas tuduhan kasus korupsi proyek Metro Riyadh. Tokoh lainnya yakni mantan kepala istana, Khaled al-Tuwaijri dan Waleed Ibrahim, pemimpin grup MBC, perusahaan media swasta terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Total ada 11 pangeran, 4 menteri, belasan mantan menteri serta 3 pejabat senior yang ditahan dalam operasi tersebut.

Reformasi atau Permainan Politik? Banyak kejadian dalam waktu singkat Pada waktu yang sama, Raja Salman juga menyingkirkan pangeran yang bertanggung jawab atas Garda Nasional. Hal ini dilakukan menyusul mundurnya sekutu terdekat Saudi, perdana menteri Lebanon, Saad Hariri. Perkembangan terakhir ini menggoyahkan Arab Saudi dan Timur Tengah, ketika konflik regional semakin besar mengepung kerajaan. (Aasim Saleem/ts)



Struktur kekuasaan di Arab Saudi terbagi atas klan-klan, termasuk untuk urusan ideologi Wahabisme yang dikuasai klan Al ash-Sheikh. Lantas apakah gerakan reformasi lahir dari kesadaran sendiri atau hasil dari perang kekuasaan yang mengakibatkan wahabisme terusir dari pusat kekuasaan?

Tidak ada pembagian klan secara sosial politik. Namun secara keagamaan, Arab Saudi dikontrol oleh keturunan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ‘pendiri' Wahabi, yang dianggap keturunan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab yang diangkat menjadi syeikh atau pemimpin agama, tapi badan itu munculnya belakangan, bukan sejak kerajaan Arab Saudi berdiri. Penguasa lembaga itu harus dari keturunan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab.

Tapi dari aspek sosial politik tidak ada pembagian klan secara tertulis, meskipun hal itu menjadi bagian dari kesepakatan tidak tertulis. Arab Saudi didirikan oleh suku-suku klan-klan di Arab tengah, seperti wilayah Najd, Qossem dan sebagainya. Klan-klan itulah yang secara sosial politik menguasai sosial, politik dan ekonomi Arab Saudi. Namun ada pula klan-klan di luar itu yang menjalin hubungan baik dengan kerajaan Saudi yang lalu diberikan konsesi perekonomian, misalnya klan bin Laden. Klan bin Laden bukan klan pendiri Saudi, tapi karena hubungan baik dengan kerajaan. Yang tidak bisa diubah tentunya jabatan gubernur yang harus merupakan keturunan Muhammad bin Saud yang merupakan pendiri Saudi. Untuk menteri bisa diambil dari berbagai macam kelompok.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 1955: Sekolah pertama buat anak perempuan, 1970: Universitas pertama Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2001: Kartu identitas untuk perempuan Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2005: Kawin paksa dilarang - di atas kertas Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2009: Menteri perempuan pertama Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2012: Atlit Olimpiade perempuan pertama 2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2013: Perempuan diizinkan naik sepeda dan sepeda motor Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2013: Perempuan pertama dalam Shura Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2015: Perempuan memberikan suara dalam pemilu dan mencalonkan diri Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2017: Perempuan pimpin bursa efek Arab Saudi Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2018: Perempuan akan diijinkan mengemudi mobil September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2018: Perempuan akan diijikan masuk stadion olah raga 29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.

Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi 2019: Perempuan Saudi akan mendapat notifikasi melalui pesan singkat jika mereka diceraikan Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)



Seberapa pelik ‘perseteruan' di antara klan-klan itu ?

Tentu saja pasti terjadi clash. Namun harus diingat bahwa banyak yang salah paham tentang peta keagamaan di Saudi. Saudi tidak selalu melulu dikuasai kelompok tertentu. Saudi terdiri dari banyak kelompok aliran. Pengikut kelompok Hanafi, Syafi'i itu cukup banyak, cendikia Syiah ada banyak, demikian juga kelompok moderat juga banyak. Dalam kelompok Wahabi pun ada banyak variasinya, demikian pula di dalam kelompok Salafi, ada yang moderat, ekstremis, eks ultra ekstremis dan lain sebagainya. Semua ada. Cuma belum ada gerakan masif untuk mengubah kondisi itu.

DW: Apakah perbedaan-perbedaan pemikiran itu tidak dipersoalkan atau disuarakan?

Menurut pengamatan saya, orang Saudi itu cukup pragmatis, dalam pengertian, sepanjang basic need mereka terpenuhi, hal di luar itu kurang dianggap penting, atau punya efek. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kemunafikan. Misalnya dulu orang Saudi tak boleh melihat Twitter, namun mereka melakukannya di ruang privat. TV mereka pun besar-besar. Bahkan melakukan hal tersebut di luar negeri, misalnya menonton di Bahrain.

Hal tersebut yang kini ingin diubah pemerintah: 'Jangan menghamburkan uang di luar negeri', maka kini di Saudi dibangun pusat-pusat turisme, bioskop-bioskop kini sudah dibangun. Mereka juga gencar mengundang tokoh-tokoh musik internasional, rapper dari Amerika Serikat dari, Eropa, Yunani, dll.

Negara seperti apa ke depan yang dibayangkan pemerintah Saudi?

Sama seperti negara-negara lain, masjid modern, misalnya. Orang-orang bisa menikmati modernisasi, teknologi, dll. Mereka sadar bahwa untuk menjadi negara modern tidak bisa bersikap tertutup.

Tapi bagaimana pengaruhnya hal itu pada kelompok garis keras?

Ya, perubahan reformasi itu hanya ditentang oleh wahabi-wahabi yang ekstremis. Namun para wahabi moderat, mereka sangat open-minded. Di Arab Saudi, ada wahabi yang konservatif, ekstremis, sangat ultra konservatif. Wahabi punya banyak varian. Wahabi yang open-minded sangat senang dengan perkembangan normal.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Damai di Dalam Negeri Popularitas Presiden Hassan Rouhani menguat sejak Donald Trump berkuasa di Gedung Putih. Saat ini Iran fokus memanen sebanyak mungkin keuntungan dari perjanjian nuklir dan menjaga pengaruhnya di kawasan yang kian meluas. Konsensus itu ikut menjaga stabilitas politik di Teheran.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Banjir Pertumbuhan Ekonomi Kelonggaran embargo ekonomi membuahkan lonjakan pertumbuhan di sejumlah sektor kunci. Dana Moneter Internasional memperkirakan nilai Produk Domestik Brutto Iran akan meroket dari 23,3 miliar menjadi 427,7 milliar Dollar AS pada 2017. Setelah banjir investasi di Cina, pekan ini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang dan membawa kontrak energi senilai 30 miliar Dollar AS.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Ramai Diplomasi di Eropa Di panggung Diplomasi Teheran pun rajin menebar pesona. Eropa kini mendukung Iran mempertahankan perjanjian nuklir yang ingin dipreteli oleh Presiden AS Donald Trump. Agresi Gedung Putih juga mendorong Rusia dan Cina memperkuat dukungannya atas rejim di Teheran.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Sekutu di Jantung Teluk Embargo Arab Saudi dan tiga negara Arab lain hingga kini urung memaksa Qatar memutus pertalian dengan Iran. Malah sebaliknya. Di balik krisis tersebut Doha juga membidik peluang bisnis dengan berekspansi dan menebar investasi. Qatar Airways misalnya membeli Cathay Pacific dan menggandakan kapasitas layanan logistik.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Aliansi dengan Turki Kedua negara adidaya Islam di Timur Tengah itu tidak hanya merangkai aliansi buat memukul kekuatan Kurdi di Irak dan Suriah, tapi juga bahu membahu menggembosi pengaruh Arab Saudi. Ketika krisis Qatar mulai meruncing, Presiden Recep Tayyip Erdogan buru-buru berikrar dukungan pada Doha. Baru-baru ini ketiga negara berupaya mengakali embargo dengan membangun koridor logistik.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Menumpas Pemberontakan di Irak Stabilitas keamanan di Irak saat ini nyaris sepenuhnya bergantung pada Iran. Ketika etnis Kurdi menyatakan kemerdekaan di wilayah utara, adalah milisi Syiah dukungan Iran yang membantu pasukan Irak meredam pemberontakan. AS sempat mendesak Irak agar mengusir milisi tersebut. Tapi Baghdad menolak.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Libanon di Pangkuan Mullah Pengaruh Teheran pekat menyelebungi Libanon, terutama sejak penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam. Saat ini lingkar kekuasaan di Beirut tidak berdaya menghadapi Hizbullah yang dibekingi Iran. Buat memecah kebuntuan, Perdana Menteri Hariri mengundurkan diri atas desakan Riyadh. Langkah itu juga diduga buat memancing konflik antara Israel dan Hizbullah.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Menjebak Saudi di Yaman Perang saudara yang dikobarkan milisi Houthi di Yaman dengan uluran tangan Teheran menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Sejauh ini kampanye militer Riyadh tidak hanya gagal menghancurkan kekuatan milisi Syiah itu, tetapi malah membuahkan hujan kritik dunia internasional karena memicu bencana kemanusiaan.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Memperkuat Assad di Suriah Presiden Suriah Bashar Assad kian kokoh berkat dukungan militer Rusia dan Iran. Kekuasaan Damaskus saat ini melebar lewat Palmayra hingga ke Raqqa. Takluknya ISIS membuka vakum kekuasaan yang dimanfaatkan oleh serdadu pemerintah buat merebut kembali teritori yang hilang. Bahkan Eropa perlahan harus mengakui, perang saudara ini tidak akan menamatkan riwayat rejim Assad.

Bagaimana Iran Menangkan Perang Dingin Lawan Arab Saudi Pertaruhan bin Salman Saat tersudut, penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman mengintip peluang lewat Presiden AS Donald Trump. Ketika Trump berikrar bakal mengambil kebijakan garis keras terhadap Teheran, Riyadh menimpali dengan konfrontasi. AS saat ini adalah satu-satunya sekutu Saudi yang bisa mengganyang pengaruh Iran. Ironisnya kelemahan terbesar pada rencana Arab Saudi adalah Trump sendiri.



Mengapa dulu Arab Saudi menjadi konservatif pada tahun 1980-an dan keras terhadap Iran?

Dulu ada perubahan politik saat Iran dipimpin oleh rezim Khomeini. Saudi membutuhkan faksi-faksi untuk menandingi hegemoni Iran. Sebelum jatuh ke tangan Khomeini, Iran itu bersahabat sekali dengan Saudi. Namun semua berubah sejak Revolusi Iran. Dulu Saudi bermusuhan dengan Mesir, karena di Mesir ada gerakan nasionalisme Arab, Pan Arabisme, pada awal hingga pertengahan 1960-an, musuh Saudi adalah Mesir, plus Irak, Suriah, ketika ada gerakan nasionalisme Arab. Kenapa Saudi manjadi musuh nasionalisme Arab? Karena nasionalisme Arab tu dianggap membahayakan struktur politik Saudi.

Kemudian pada saat Revolusi Iran terjadi ‘shifting power‘. Sebenarnya yang dibidik oleh Saudi bukanlah syiah-nya melainkan rezim Iran-nya. Kebetulan saja, penguasanya syiah. Padahal sebenarnya kan populasi Syiah di Saudi banyak juga ada 15-20%. Saudi tidak punya masalah dengan Syiah di Saudi. Yang dibidik Saudi itu Iran. Mengapa? Karena kalau Iran dibiarkan berkuasa, maka akan membahayakan perbatasan. Kalau dilihat di peta, negara mereka hanya dibatasi Teluk Persia, orang Arab Saudi menyebutnya Teluk Arab, tidak mau teluk Persia, Arabian Gulf. Jadi kita bisa melihat Iran, Iran bisa melihat Arab.

Jadi persoalannya sebenarnya lebih pada perosalan geo-politik. Dan menurut mereka bahaya jika Iran sampai menjadi negara yang powerful, karena dianggap akan membahayakan stabilitas Arab Saudi sebagai negara super power. Oleh sebab itu Saudi berkonflik terus dengan negara manapun yang di-back-upoleh Iran. Misalnya kelompok Hizbullah di Libanon, atau kelompok Syiah di Irak, akan dimusuhi Arab Saudi, termasuk kelompok Houtis di Yaman. Mereka dinilai membahayakan Arab Saudi. Kepentingan asional harus didahulukan ketimbang hal yang lain. Oleh sebab itu, sebetulnya ada kasus eksekusi terhadap ulama Syiah di Saudi yang pro Iran. Namun ulama syiah lainnya tetap bersahabat dengan Saudi, apalagi para sarjana moderat Syiah yang pro Saudi.

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Damai Tapi Penuh Curiga Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Revolusi Islam 1979 Raja Khalid awalnya melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya Riyadh memutuskan hubungan 1987 ketika Khomeini mengecam penguasa Arab Saudi sebagai "kaum Wahabi yang tidak berperikemanusiaan ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Perang Iran-Irak 1980 Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini telah menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh bahkan memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara teluk lain menyumbangkan dana perang buat Irak. Untuk menutupi biaya tersebut, Arab Saudi menggenjot produksi minyak mentah, yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak dunia.

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Kisruh Haji 1987 Mengikuti ajakan Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi yang digelar sejak 1981 itu tidak pernah bermasalah, kecuali 1987 ketika polisi memblokade jalan menuju Masjidil Haram. Akibatnya bentrokan tak terelakkan. 402 tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Program Atom Iran, 2000an Arab Saudi resah terhadap kemampuan militer Iran menyusul munculnya laporan intelijen yang mengungkap ambisi nuklir Teheran. Sejak saat itu Iran dikucilkan. Tapi hingga tercapainya kesepakatan nuklir di Vienna tahun 2015, sikap Arab Saudi tidak berubah. Riyadh menyebut kesepakatan tersebut "sangat berbahaya," dan mengatakan masa depan kawasan akan lebih cerah jika pengaruh Iran dibatasi sebisanya

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Pemberontakan Houthi di Yaman, 2004 Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Perang Suriah, 2011 Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sebab itu Riyadh sejak 2011 aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Ironisnya Arab Saudi yang pertama mengecam Assad lantaran "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Tragedi Mina 2015 Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Eksekusi Mati Al-Nimr 2016 Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pertalian Racun Iran dan Arab Saudi Drama di Libanon Pada November 2017 Perdana Menteri Libanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Libanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam. Penulis: rzn/as (ap,rtr,dpa)



Bukankah Marja' dalam Syiah tidak harus berkiblat kepada Iran, bisa ke Najab misalnya?

Itu dia, oleh sebab itu Saudi hanya berkonflik dengan tokoh-tokoh Iran yang pro-Khomeini, pro- Iran. Dan jumlahnya tak banyak. Mereka disingkirkan karena terus-menerus mengusik Saudi, memberontak dan lain sebagainya, hal itu dianggap berbahaya. Jadi kelompok syiah lainnya pun ikut dilibatkan dalam program National Dialogue, yang dibangun sejak zaman pemerintahan almarhum Raja Abdullah. National Dialogue ini terdiri dari berbagai kelompok syiah sunni, wahabi, waliki, hannafi dan lain sebagainya, lintas mashab. Banyak ulama syiah yang dilibatkan. Di kampus saya juga banyak orang Syiah, terutama kelompok Amal, yang syiah tapi pro Arab, kemudian pecah menjadi Hitzbullah, karena adanya intervensi Iran. Kemudian kelompok syiah pun terpecah-pecah, ada kelompok pro Arab, pro Iran, ada pula yang di luar itu, ada kelompok al Jaffar. Jadi masalah internal di dalam syiah itu pun kompleks sekali. Belum lagi ada kelompok Zaidi, Ismaili, dan sebagainya. Jadi kelompok Syiah tidak bisa digeneralisasi.

Sumanto Al Qurtuby adalah anggota dewan pendiri Nusantara Kita Foundation dan Presiden Nusantara Institute. Ia juga Dosen Antropologi Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University, University of Notre Dame, dan University of Oxdord. Ia memperoleh gelar doktor (PhD) dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang Antropologi Budaya, khususnya Antropologi Politik dan Agama. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai popular, baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge (London & New York) pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks: Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh I.B. Tauris (London & New York) bekerja sama dengan Muhammad Alagil Arabia-Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore.