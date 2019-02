Tim SAR Kehabisan Waktu Selamatkan Korban di Bolaang Mongondow

Bruno Mars Protes Lagunya Dianggap 'Vulgar' dan Dibatasi di Indonesia

"Versace on the Floor" dan "That's What I Like", dua lagu Bruno Mars yang dianggap mengandung konten dewasa sehingga dibatasi penyiarannya di Jawa Barat. Tak hanya Mars, lagu Agnez Mo juga ikut terkena sanksi.