Tiga Negara Simultan Luncurkan Misi ke Planet Mars

30 Menit Menuju Planet Mars

Layang-Layang Jagat Raya

Partikel photon yang membentuk laser membawa momentum yang jika ditembakkan berulang-ulang akan mampu menggerakkan layar mendekati seperempat kecepatan cahaya. Wahana berbobot ringan misalnya bisa berakselerasi hingga 75.000 kilometer per detik. Sebagai perbandingan, wahana tercepat yang pernah dibuat manusia, New Horzions, bergerak dengan kecepatan 16 kilometer per detik.