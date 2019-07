Tidak Tahan Hidup di Istana, Istri Penguasa Dubai Diberitakan Lari Ke Inggris

Susu Unta, 'Emas Putih' dari Dubai

Produksi 7 liter per hari

Produktifitas susu unta relatif rendah. Di peternakan, hanya bisa diperah tujuh liter susu per hari dari seekor unta. Sebagai perbandingan dengan sapi di Eropa: produktifitasnya antara 25 hingga 40 liter susu per hari per sapi.