Tidak Hanya Indonesia, Ekonomi Sejumlah Negara Asean Ini Ikut Lesu Akibat Perang Dagang

Khawatir Ekonomi Ambruk, AS Tuduh Cina Manipulasi Nilai Tukar Mata Uang Yuan

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengancam mengadukan Cina ke Dana Moneter Internasional, karena mendevaluasi nilai tukar Yuan. AS khawatir ekspor Cina jadi lebih murah dan merebut pasar AS. (06.08.2019)