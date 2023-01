Politik Amerika Serikat

Dokumen Rahasia Biden Kembali Ditemukan di Banyak Lokasi

5 jam lalu 5 jam lalu

Setelah penemuan dokumen rahasia di lembaga think tank, para ajudan Joe Biden kembali menemukan kumpulan dokumen rahasia lain di sebuah lokasi yang terkait dengan presiden AS itu, kata laporan media AS.