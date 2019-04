The Real 'Iron Man' Dari Jerman: Kisah Götz von Berlichingen si Tangan Besi

Lokasi Shooting di Jerman Dalam Film-Film Hollywood

Biara yang jadi terkenal karena film "The Name of the Rose"

Produser Jerman Bernd Eichinger and sutradara Jean-Jacques Annaud memilih biara di Eberbach sebagai lokasi utama film "The Name of the Rose," yang disadur dari buku Umberto Eco. Biara ini dipilih karena lokasi dan konstruksinya yang khas. Ed: Andreas Kichhof (hp/vlz)