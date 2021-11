Terusan Suez merupakan jalur transportasi air terpendek dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Terusan yang pertama kali diresmikan tahun 1869 itu sedikitnya dilewati 18.840 kapal setiap tahun.

Terusan Suez di Mesir adalah jalur perdagangan paling penting di dunia.Terblokirnya jalur ini seperti insiden kapal kargo raksasa Ever Given, Maret 2021 membuat lalu lintas perdagangan internasional merugi hingga sekitar US$ 9 miliar (Rp 126 triliun).