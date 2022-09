RI Habiskan Rp1,2 T per Hari Buat Dijadikan Asap!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap setiap harinya Indonesia menghabiskan Rp1,2 triliun untuk bahan bakar minyak (BBM). Angka itu diasumsikan dengan banyaknya pengguna sepeda motor menggunakan BBM.

Melihat angka itu, Arifin menambahkan transportasi merupakan sektor yang menjadi kontributor terbesar penghasil emisi. Hal ini dikatakan di acara cara parade konversi sepeda motor BBM ke listrik di Central Parkir ITDC, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09).

"Jumlah motor di Indonesia saat ini kurang lebih 120 juta. Jadi, kalau dihitung 1 liter BBM per sepeda motor per hari di Indonesia ini, kita membakar 800 ribu barel minyak. Kalau harga minyak saat ini US$100 dan setiap hari kita bakar, itu artinya US$80 juta per hari dan sekitar Rp1,2 triliun kita jadikan asap," katanya, dikutip dari detikBali, ditulis Jumat (02/09).

Arifin mengatakan saat ini Indonesia terpaksa masih mengimpor minyak mentah dan BBM. Sebab, kondisinya sumber minyak di Indonesia umumnya sudah tua dengan produktivitas yang rendah. Pihaknya pun terus mengupayakan agar sumber minyak tersebut dapat dipompa lagi. Namun, diungkapkannya, pemompaan tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

"Tapi, untuk memompa itu tidak cepat dan membutuhkan waktu. Mulai dari penemuan sampai dengan produksi paling tidak membutuhkan waktu 7-10 tahun," ucap Arifin. (ha/pkp)

Baca selengkapnya di: Detik News

Terungkap! RI Habiskan Rp 1,2 T per Hari Buat Dijadikan Asap