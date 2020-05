Bersiap New Normal, TNI-Polri Diterjunkan untuk Jaga Kedisiplinan Protokol Kesehatan

Pemerintah berencana melakukan gerakan pendisiplinan dengan menerjunkan personel TNI-Polri untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Personel TNI-Polri akan ditugaskan untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat memakai masker hingga menjaga jarak aman.

"Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap, misal sekarang dilaksanakan di tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta, kemudian siang nanti bapak presiden akan meninjau tempat niaga khususnya adalah food hall di Bekasi," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020).

Hadi menyebut selanjutnya pendisiplinan juga akan dilaksanakan di tempat yang mendukung kepentingan masyarakat, yakni apotek. Masyarakat, sebutnya, akan diawasi untuk menjalankan protokol kesehatan.

"Di sana akan terus kita awasi, yang kita laksanakan di antaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan," ucap Hadi.

Presiden bersama Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur DKI Jakarta tengah meninjau kesiapan prosedur new normal

Gerakan pendisiplinan oleh TNI-Polri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini Selasa (26/5), melakukan peninjauan ke stasiun MRT. Peninjauan itu dilakukan dalam rangka kesiapan penerapan prosedur new normal di sarana publik.

Jokowi melihat langsung ke dalam stasiun hingga area tempat menunggu penumpang. Dia melakukan peninjauan itu didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan mulai hari ini stasiun MRT akan dijaga oleh pasukan TNI dan Polri. Hal itu dalam rangka memastikan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan di sarana transportasi.

"Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka lebih mendisiplinkan agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi di stasiun MRT, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Pendisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan itu akan dilakukan juga di wilayah lain. Setidaknya ada 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang juga akan dilakukan pendisiplinan oleh TNI dan Polri.

New normal, kabar baik untuk ekonomi?

Segala persiapan new normal ini diharapkan akan kembali menggerakan kegiatan perekonomian yang laju pertumbuhannya sempat terpuruk di kuartal I-2020, yaitu hanya 2,97% berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lantas apakah era new normal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, hal itu tergantung kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang hingga kini belum ada vaksinnya.

"Memang kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, kegiatan lockdown yang terus-menerus ini tentu akan ada dampak buruknya bagi ekonomi sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengambil jalan tengah. Dan menurut saya jalan tengah yang di-propose pemerintah saat ini adalah dengan mewacanakan untuk melonggarkan dalam hal ini PSBB," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (26/5/2020).

Namun jika Indonesia ternyata tidak siap menghadapi new normal, yang ada akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus corona melonjak. Bahkan negara yang berhasil menerapkan normal baru pun tetap terkena gelombang kedua. (gtp/pkp)

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Berbagi ponsel Dewi Yulianti (kiri) dan Esa Dwinov (kanan) harus berbagi ponsel beberapa minggu terakhir. Esa yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) harus mengikuti kegiatan belajar mengajar online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tugas dan materi belajar diberikan melalui aplikasi pesan singkat. Jika sudah selesai, murid dan orang tua wajib mengirim foto bukti sudah mengikuti kelas.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Tanpa jarak aman Dewi dan Esa tinggal di rumah semi permanen berukuran 25 meter persegi di kawasan padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di sini, rumah-rumah warga saling berhimpitan. Rumah Dewi dibangun dari triplek di mana kamar tidur, dapur, dan ruang tamu menjadi satu. Keluarga Dewi jadi contoh nyata, tidak semua orang memiliki kenyamanan di tengah PSBB.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Minim edukasi Maesaroh harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Setiap hari mulai pukul 8 pagi, Maesaroh harus melewati puluhan gang sempit kawasan Tanah Rendah, Kampung Melayu, untuk berjualan air bersih. Meski sadar akan bahaya COVID-19, wanita yang kerap disapa Yoyo ini tidak selalu menggunakan masker saat berjualan.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Padat penduduk Tanah Rendah merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak pada foto wilayah RW 07, wilayah terpadat di Tanah Rendah. RW 07 terdiri dari 18 RT di mana setiap RT memiliki sedikitnya 60 Kepala Keluarga (KK). Dalam satu rumah bisa diisi hingga 4 KK. Tanah Rendah juga dikenal sebagai daerah langganan banjir di Jakarta.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Hadir dari hulu ke hilir Pemerintah hadir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat di sana akan bahaya COVID-19. Melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pemerintah mencoba mengedukasi warga untuk selalu menjaga kebersihan sebagai upaya terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya penyediaan wastafel mandiri di beberapa lingkungan tempat tinggal warga kurang mampu.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Mengharapkan bantuan sosial Selain dari sektor kebersihan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang kurang mampu. Seorang anggota LMK tengah menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibagikan ke warga Tanah Rendah, Kampung Melayu. Kebutuhan pokok yang disiapkan LMK melengkapi 5.100 paket bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Disipilin sebagai kunci Meski sudah ada upaya-upaya pencegahan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, kedisiplinan warga jadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masih terlihat anak-anak hingga orang dewasa tidak menggunakan masker dan menerapkan pembatasan sosial di masa PSBB ini. Gang yang sempit semakin menipiskan jarak di antara mereka. (Ed: rap/ml) Penulis: Jafriyal Aba



