Langkah Mundur Indonesia Melawan Perubahan Iklim Ketika Kemenristek Dibubarkan

Sebagai negara dengan mega sumber daya alam, Indonesia memiliki kesempatan luas dalam mengatasi perubahan iklim. Penggunaan teknologi baru seperti blockchain, Internet of Things (IoT), citra satelit, drone dan Artifical Intelligence (AI) dapat membantu mitigasi perubahan iklim dalam bentuk monitoring, evaluasi, efisiensi dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Namun tantangan penggunaan hasil riset dan teknologi (ristek) semakin besar seiring dengan rendahnya prioritas ristek pasca pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi awal bulan ini. Padahal, bisa bermanfaat untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

Penggunaan teknologi dalam pelestarian lingkungan hidup mendapatkan momentumnya, seiring dengan beberapa pencapaian Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah dan nonpemerintah.

Inovasi Teknologi dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Teknologi baru seperti blockchain, Internet of Things (IoT), citra satelit, drone dan Artifical Intelligence (AI) merupakan alat yang efektif untuk pengumpulan data, konservasi serta pengambilan kebijakan yang lebih kuat dalam mitigasi perubahan iklim. Sejumlah individu dan organisasi di Indonesia juga telah menggunakan inovasi teknologi ini secara mandiri.

Salah satunya adalah Indradi Soemardjan, wirausahawan sekaligus Anggota Dewan Penasehat Global AGREA’s Leaders and Enterpreneurs in Agriculture Forum (LEAF). Ia menggunakan teknologi blockchain untuk menelusuri rantai pasokan kopi yang digunakan untuk kedai kopinya, Soma dan aktivitas ekspor ke berbagai negara, termasuk Belgia, Selandia Baru dan Singapura.

Menggunakan blockchain model hyperledger frameworks, Indi memulai Pilot Project bersama 1.000 petani kecil di Jawa Barat pada seratus hari masa panen. Indi mengungkapkan bahwa para pelaku industry pertanian mulai mengadopsi blockchain karena keunikan teknologi ini yang dapat meningkatkan efisiensi serta menyelesaikan masalah terkait keamanan data dan berbagi informasi.

Blockchainjuga digunakan oleh Faisal Yusuf dalam mengkaji teknologi inovatif yang dapat digunakan untuk melawan pembajakan plasma nutfah atau bio-piracy. Sebagai Kepala Riset Lingkungan Hidup dan Energi di Blockchain Climate Institute (BCI), Faisal melihat pengumpulan dan manajemen data melalui platform blockchain dapat menjadi amunisi yang kuat melawan bio-piracy karena sistemnya yang tidak dapat diubah, terpercaya dan cepat. Hal ini sudah dilakukan dengan pembentukan Amazon Bank of Codes pada tahun 2018 yang merupakan kerjasama antara World Economic Forum, Earth Bank of Codes dan Earth Biogenome Project. Inisiatif ini bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengklasifikasi data genetis dari keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Amazon di Brasil ke dalam platform blockchain. Data yang disimpan ini kemudian dapat digunakan oleh negara tempat plasma nutfahnya berada untuk mendapatkan bagian keuntungan dari dari penemuan ilmiah yang berasal dari sumber daya genetis tersebut. Hal ini tentu sangat strategis di Indonesia yang merupakan salah satu lokasi keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Sebagai anggota UN Climate Technology Centre and Network (CTCN), Faisal juga mengembangkan bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan sebagai solusi di kehidupan sehari-hari, seperti melalui pengadaan energi terbaharukan melalui panel surya secara komunitas di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional.

Salah satu pendiri Asosiasi Blockchain Indonesia & Blockchain Zoo, Pandu Sastrowardoyo juga mengakui bahwa blockhain semakin banyak digunakan untuk memberikan solusi pada sektor lingkungan hidup yang bersifat sistemik, global dan kelemahan sistem manual. Ia ikut mengembangkan solusi blockchain untuk organisasi lingkungan hidup, antara lain untuk Institute for Global Environmental Strategies yang berlokasi di Jepang.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Frekuensi badai lebih sering dan lebih kuat Saat suhu laut menghangat, intensitas siklon tropis akan meningkat. Frekuensi badai dan angin topan akan berlangsung lebih lama, terutama di Atlantik utara dan Pasifik timur laut. Kondisi cuaca ekstrem akan menghasilkan badai yang sangat merusak di masa depan, bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya tidak rawan bencana.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Naiknya permukaan air laut dan gelombang badai Lautan menghangat bersamaan dengan meningkatnya suhu atmosfer bumi. Hal ini mengakibatkan perluasan massa air yang menyebabkan permukaan laut naik lebih tinggi. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di pesisir akan hilang. Terlebih mereka yang tinggal di daerah miskin.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Kebakaran hutan akibat cuaca ekstrem Cuaca ekstrem dapat menyebabkan dua hal, yakni banjir akibat curah hujan yang tinggi atau kekeringan parah. Di beberapa tempat yang dilanda kekeringan, akan terjadi kegagalan panen hingga kebakaran hutan. Musim kebakaran hutan berlangsung lebih lama di banyak tempat dan jumlah kebakaran hutan meningkat secara drastis.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Perubahan arus di Samudera Atlantik Jika Arus Atlantik Utara terganggu akibat pemanasan laut, maka akan terjadi musim dingin yang parah di seluruh Eropa barat dan utara. Hal ini karena arus berfungsi memastikan sirkulasi air laut yang berkelanjutan, yakni saat air permukaan yang padat meresap ke lapisan yang lebih dalam dan lebih dingin.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Memaksa spesies bergerak ke daerah lebih dingin Suhu laut yang menghangat memaksa spesies dan pada akhirnya seluruh ekosistem laut untuk bergerak menuju daerah yang lebih dingin. Ikan dan mamalia laut akan bermigrasi ke kutub, selayaknya hewan darat. Populasi ikan kod di Laut Utara, menyusut lebih cepat akibat pemanasan suhu laut bila dibandingkan dengan penangkapan ikan secara berlebihan.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Matinya ikan akibat kekurangan oksigen Semakin hangat air laut maka semakin sedikit oksigen yang bisa disimpan. Di banyak sungai, danau dan laguna, terdapat ''zona kematian'' yang menyebabkan hewan-hewan tidak bisa hidup akibat kesulitan mendapat oksigen di lautan.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Matinya ribuan ikan akibat racun ganggang Air yang hangat dan minim oksigen menyebabkan ganggang beracun berkembang biak secara pesat. Racun mereka dapat membunuh ikan dan makhluk laut lain di sekitarnya. Pertumbuhan ganggang telah mengancam industri perikanan dan pariwisata di banyak tempat. Ini adalah gambar sebuah pantai di Chili, tempat ganggang merah tumbuh dan berkembang yang menyebabkan ribuan ikan mati akibat racun syaraf mereka.

9 Bencana yang Dipicu Pemanasan Suhu Laut Kerusakan terumbu karang Suhu laut yang menghangat tidak hanya menyebabkan karang kehilangan warna aslinya (memutih) namun juga kemampuannya untuk bereproduksi. Ancaman paling serius akibat rusaknya terumbu karang adalah rusaknya ekosistem laut secara keseluruhan. (pkp/vlz) Penulis: Alexander Freund



Selain blockchain, teknologi drone juga sudah digunakan untuk pemetaan wilayah di Indonesia. Irendra Radjawali mendirikan Swandiri Instiute dan Akademi Drone yang menghasilkan drone dengan biaya terjangkau untuk memetakan tanah adat yang bermasalah, potensi wisata di daerah terpencil sampai identifikasi lokasi bencana dalam hitungan jam. Lantaran banyak diaplikasikan di desa-desa, pesawat dengan kamera pemotret itu kemudian populer dengan nama Drone Desa.

Citra satelit untuk objektivitas ketersediaan lahan juga digunakan oleh Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) IPB dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Melalui dukungan United Nations Development Programme (UNDP), mereka mengembangkan sistem pemantauan perubahan tutupan lahan hutan dan komoditas pertanian berbasis WebGIS dan aplikasi android (mobile apps).

Platform monitoring yang dikembangkan diberi nama WebGIS EcoSystem (Land Cover Change Monitoring System), yang dapat diakses pada http://lulcc.ipb.ac.id , dan aplikasi Android INA-Alert (Indonesia Alert System). Wakil Rektor IPB University bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi, Prof Dr Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan sistem monitoring ini merupakan upaya IPB dalam memberikan kontribusi yang baik bagi kehutanan, perkebunan, maupun sektor yang berbasis lahan yang lain. Hal ini menyusul seiring dengan mandeknya peluncuran One Map Initiative ke publik yang dapat memberikan transparansi kepemilikan lahan dan dialog untuk penyelasaian konflik agraria di tingkat akar rumput maupun nasional.

Dalam kajiannya mengenai titik balik hilangnya hutan Indonesia sebagai kajian bagi pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (“Conversation about the turning point of forest loss in Indonesia: a review of government targets to achieve sustainable development"), Prof. Dodik memproyeksi Indonesia akan mencapai batas kehilangan hutan mendekati garis irreversible jika pola pengelolaannya masih Business as Usual (BAU).

Prioritas Ristek dalam Kebijakan Nasional

Di tengah pentingnya kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa, Indonesia seperti kehilangan arah dalam menentukan tujuan dan menavigasi arah kebijakan risteknya.. Pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi yang diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu (9/4) menegaskan tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk memprioritaskan dan mengembangkan ristek. Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengrkritik keras pembubaran tersebut. Penyandang gelar doktor di bidang Innovation and Social Change ini menegaskan bahwa tanpa riset, tak akan ada kemajuan. Yanuar menegaskan bahwa pembubaran Kemenristek menyebabkan tidak adanya lagi kementerian yang secara khusus memiliki fungsi menata kebijakan dan strategi ristek dan inovasi.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Cina Beijing telah meningkatkan upaya untuk menanam miliaran pohon di seluruh kota di Cina, terutama wilayah bagian utara yang terancam seperti gurun. Pemerintah telah berjanji untuk meningkatkan luas hutan hingga 30% sampai tahun 2050. Meskipun, data dari World Bank mengatakan hanya ada 22% peningkatan luas hutan. Para kritik berkata bahwa spesies asing dan pertanian monokultur mengancam sumber air.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Irak Di Irak, hujan yang terbatas, menurunnya permukaan air, kenaikan suhu yang tinggi dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memperburuk penggurunan. Terinspirasi dari teknik yang dipakai di Cina, Irak memakai kotak jerami untuk menahan tanah dan menyediakan dasar untuk rumput, tanaman yang lebih besar. Para ahli berharap upaya ini dapat menahan bukit pasir.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Niger Niger telah mengambil langkah yang berbeda. Petani lokal membantu penghijauan kembali seluas 50.000 kilometer persegi dengan berbagai tumbuhan lokal dan teknik menumbuhkan pohon dari akar yang sudah ada. Teknik ini dikembangkan oleh ahli agronomis dari Austalia, Tony Rinaudo yang telah diakui oleh Right Livelihood Award pada tahun 2018.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Burkina Faso Salah satu program PBB, yakni REDD+ kini membantu petani dalam upaya menanam pohon dengan skala yang besar, hingga lebih dari 300.000 hektar tanah untuk membantu mitigasi penggurunan di Burkina Faso. Hutan-hutan di Burkina Faso terancam karena perluasan peternakan dan pertumbuhan penduduk.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang India Upaya penanaman pohon menjadi upaya yang sangat besar di India, negara yang hampir 30% tanahnya mengalami degradasi karena peternakan, urbanisasi, dan penggurunan. Warga India telah bergabung dalam kampanye untuk memecahkan rekor dengan menanam ribuan juta bibit. Pemerintah berjanji untuk mengembalikan 26 juta hektar tanah pada tahun 2030.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Peru Hutan hujan Amazon terancam karena peternakan, ekstraksi sumber daya dan kebakaran yang terjadi pada tahun 2019. Deforestasi di Brasil mengalami kenaikan hingga ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade tahun lalu. Di negara tetangga Peru, upaya reboisasi menargetkan lahan yang rusak oleh penambangan emas ilegal, serta situs arkeologi Machu Picchu, yang berisiko longsor dan kebakaran hutan.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Australia Kebakaran hutan yang terjadi di Australia memusnahkan seperlima hutan dan membunuh sekitar 1 miliar hewan. Pada bulan Desember, World Wide Fund for Nature meluncurkan rencana untuk "menyelamatkan dan menumbuhkan" 2 miliar pohon pada tahun 2030. "Solusi ini dapat dicapai dengan melindungi pohon yang ada, memungkinkan hutan yang ditebang untuk beregenerasi dan menanam pohon baru," kata WWF.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Kanada Seorang veteran penanam pohon dari Kanada telah melakukan reboisasi selama beberapa dekade di lahan pribadi dan publik. Undang-undang mewajibkan industri kehutanan untuk menanam kembali setelah tebang habis. Dalam kampanye pemilihan 2019, Perdana Menteri Justin Trudeau berkomitmen untuk menambah 2 miliar pohon selama dekade berikutnya.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Inggris Di Inggris utara, pohon-pohon hanya menutupi 7,6% dari pedesaan. Tapi Hutan Utara baru akan dibentuk dari Liverpool barat ke Hull timur selama 25 tahun ke depan. Hal ini mengikuti keberhasilan Hutan Nasional yang berada lebih jauh ke selatan. Diharapkan dengan lebih banyak pohon akan membantu meringankan perubahan iklim, mengurangi banjir dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Jerman Pada KTT hutan nasional September lalu, Berlin mencurahkan € 800 juta (sekitar 13 triliiun rupiah) untuk membantu merawat dan mengisi kembali pohon-pohon di seluruh Jerman, yang telah menderita akibat cuaca panas dan kering, juga serangan kumbang. Pakar kehutanan sedang mencari spesies asli yang kuat yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim Eropa.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Indonesia Penebangan liar menjadi masalah bagi Indonesia selama bertahun-tahun. Selain karena praktik industrialisasi, kondisi hutan kini memburuk karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini membuat Yayasan Lindungi Hutan Indonesia menginisiasi upaya menanam lebih dari 50.000 pohon di beberapa wilayah di Indonesia. Tak hanya itu, WWF-Indonesia juga ikut serta dalam penanaman lebih dari 127.000 bibit mangrove.

Upaya Dunia Kembalikan Hutan yang Hilang Rumania Penebangan liar yang meluas - sebagai akibat dari perusahaan kayu dan pembuat furnitur di Eropa Barat - menghancurkan beberapa hutan di Eropa. Menurut Greenpeace, Rumania kehilangan sekitar 3-9 hektar hutan per jam karena perusahaan kayu yang tidak jujur. Pada awal 2020, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan rencana untuk menanam kembali lebih dari 1.000 hektar hutan yang terkena dampak ini. Penulis: Martin Kuebler



Yanuar menegaskan bahwa sama halnya dengan mimpi Indonesia Maju 2045, negara ini tidak mungkin menjadi pemimpin dunia jika perekonomiannya masih mengandalkan jual-beli komoditas dan relokasi industri alas kaki. Syarat mutlak menjadi bangsa maju adalah ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, tegasnya.

Penulis mengalami sendiri prioritas ristek di era1980-an, di mana jurusan teknik, sains dan eksakta menjadi jurusan favorit. Meskipun demikian, rendahnya pendapatan dan kualitas riset domestik mendorong banyak ilmuwan kita mencari karier di luar negeri dan berpretasi di sana. Seyogyanya, ekosistem riset dan teknologi dibangun dari hulu sampai hilir yang meliputi:

1) Pendidikan STEM (Science, Technology Engineering Math) berkualitas di tingkat dasar, vokasi dan tinggi;

2) Industri yang mendukung, memakai dan menghargai sumberdaya ristek dalam negeri:

3) Kebijakan nasional yang memprioritaskan inistiaf dan inovasi domestik dengan fasilitasi dana dan regulasi yang memudahkan;

4) Promosi dan fasilitasi hasil ristek nasional secara total diplomasi ke ajang internasional melalui forum global dan pertukaran antar negara.

Hal ini akan lebih sulit untuk dijalankan jika Kementerian Ristek dibubarkan, sementara Badan Riset dan Inovasi Nasionak (BRIN) belum terlihat bentuk organisasinya secara jelas. Penanganan ristek yang sporadis dan sektoral akan menyulitkan langkah Indonesia secara bangsa untuk menguasai ilmu dan teknologi secara mendalam dan strategis.

Penguasaan teknologi sejatinya menjadi salah satu prioritas bangsa, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi inovasi dan teknologi negara lain, melainkan juga menjadi pemberi solusi dan pemecah masalah dari berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim.

Stania Puspawardhani, analisis kebijakan dan Koordinator Asia Tenggara untuk Blockchain and Climate Institute. Opini adalah pribadi. Penulis dapat dihubungi di stania.puspawardhani@blockchainclimate.org