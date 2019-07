Suntikan 2 Miliar Dolar AS dari SoftBank untuk Grab

Perusahaan telekomunikasi dan media asal Jepang, SoftBank, berkomitmen untuk menambah investasinya di Indonesia sebesar US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 28 triliun melalui perusahaan layanan transportasi online Grab untuk lima tahun ke depan. Investasi ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur digital di Indonesia.

Komitemen invetasi tersebut disampaikan langsung CEO SoftBank Masayoshi Son, didampingi CEO Grab Anthony Tan, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, serta Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/07).

“Kami telah menginvestasikan US$2 miliar di Indonesia. Kami akan menginvestasikan US$2 miliar lagi untuk investasi baru dan teman saya, Menteri Luhut, meminta saya untuk menambah lebih banyak. Jadi, saya ingin berinvestasi lebih banyak lagi,” ujar Masayoshi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari laman resmi Kemensetneg.

Masayoshi menilai sektor teknologi di Indonesia mempunyai potensi yang amat besar dan menguntungkan di masa depan. Hal inilah yang meyakinkannya untuk menambah investasi SoftBank. Pada awal tahun ini Masayoshi juga telah menanamkan modalnya di Grab dalam upaya meningkatan profil SoftBank di Indonesia.

Dengan kucuran US$ 2 miliar tersebut, akan menjadikan Grab Indonesia sebagai unicorn ke-5 di Indonesia. Unicorn adalah sebutan bagi usaha rintisan yang memiliki nilai ekonomi di atas 1 miliar dollar AS. Nantinya Grab juga akan membuka kantor pusat kedua di Indonesia setelah Singapura, yang akan menjadi basis riset dan pengembangan di Jakarta dan menjadi sentra bisnis GrabFood.

Pengembangan bidang lain

Tambahan modal ini juga akan digunakan Grab untuk mengembangkan produk-produk andalannya seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, dan GrabKitchen. Di samping itu Grab juga akan meluncurkan layanan e-healthcare yang terjangkau guna meningkatkan akses layanan medis secara siginifikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI).

“Bayak sekali implementasi dari artificial intelligence, tentunya untuk produktivitas misalnya untuk transport. Food merchants tentunya untuk membantu penjualannya. Tapi tadi banyak juga cabang lain yang kita akan masuk misal untuk health kesehatan, bahkan edukasi,” papar Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, kepada awak media di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (29/07).

Ridzki juga menyampaikan, Grab Indonesia akan membantu pengembangan program pariwisata pemerintah seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan kawasan wisata di Manado, Sulawesi Utara. Grab juga sudah menyediakan layanan paket perjalanan yang memuat tiket pesawat serta hotel di dalam aplikasinya.

Lebih lanjut Grab dan SoftBank akan berinvestasi untuk menciptakan jaringan transportasi generasi mendatang di Indonesia dengan memanfaatkan mobil listrik (electric vehicle) guna menghadirkan jaringan transportasi yang ramah lingkungan. Grab Indonesia nantinya akan menjadi salah satu pembeli utama mobil listrik dari Hyundai, namun opsi kerjasama dengan produsen otomotif lainnya tetap terbuka.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Gojek Perusahaan ini didirikan 2010 oleh Nadiem Makarim. Perusahaan yang bermarkas di Jakarta ini bergerak di bidang jasa angkutan ojek. Saat ini, GO-JEK telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Baru-baru ini Gojek memperluas areal layanannya ke Vietnam dan Thailand. Menurut Katadata.co.id, Valuasi Gojek tahun 2018 sebanyak 5 Miliar Dolar AS.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Traveloka Unicorn ini tawarkan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online, dan fokusnya perjalanan domestik Indonesia. Perusahaan antara lain didirikan oleh Ferry Unardi tahun 2012, dan berkantorpusat di Jakarta. Lewat platform onlinenya, orang bisa memesan hotel, transportasi dan lain-lain secara lebih mudah. Menurut Katadata.co.id., valuasi Traveloka di tahun 2018 mencapai 2 miliar Dolar AS.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Tokopedia Perusahaan didirikan William Tanuwijaya tahun 2009, dan belokasi di Jakarta. Perusahaan ini menggunakan platform online yang melibatkan individu dan pemilik usaha kecil hingga menengah di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko onlinenya. Menurut Katadata.co.id., valuasi Tokopedia di tahun 2018 mencapai 1,3 miliar Dolar AS.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Bukalapak Bukalapak adalah wadah e-commerce yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi online aman dengan cara yang sederhana. Akhir 2015, perusahaan mencakup 510.000 usaha kecil dan menengah. Perusahaan diririkan Achmad Zaky tahun 2010. Menurut Katadata.co.id, tahun 2018 valuasi Bukalapak 1 miliar Dolar. Foto: Presiden Jokowi ketika hadir dalam peringatan ulang tahun Bukalapak, 10/01/2019.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Grab Perusahaan berpusat di Singapura, dan didirikan oleh Anthony Tan serta Tan Hooi Ling tahun 2012. Grab terutama menawarkan layanan transportasi, di samping pembayaran menggunakan dompet digital. Menurut Katadata.co.id., valuasi Grab mencapai 10 miliar Dolar AS di tahun 2018.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Sea Perusahaan internet ini didirikan Forrest Li di Singapura, tahun 2009. Menurut Katadata.co.id., valuasi 4,9 miliar Dolar AS di tahun 2018. Saat ini usahanya meliputi permainan online Garena, operator e-commerce Shopee dan layanan pembayaran digital AirPay.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Lazada Lazada adalah perusahaan e-commerce yang didirikan perusahaan Eropa, Rocket Internet tahun 2012, dan dimiliki Alibaba Group. Lazada berpusat di Singapura. Di Indonesia, unicorn ini menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak dsb. Menurut Katadata.co.id., tahun 2018 valuasi Lazada sejumlah 3,2 miliar Dolar AS.

Unicorn Asia Tenggara - Separuhnya di Indonesia! Razer Perusahaan startup ini didirikan 2005 oleh Min-Liang Tan and Robert Krakoff, dan mempunyai dua kantor pusat, yaitu di Singapura dan San Fransisco. Razer bergerak di bidang manufaktur piranti keras game. Menurut Katadata.co.id., valuasi Razer sejumlah 2 miliar Dolar AS di tahun 2018. Ed.: ml/ap (dari berbagai sumber).



“Kami akan pelajari peluangnya, tetapi yang pasti kami tertarik pada kendaraan listrik, baterai, dan sistem pengisian baterai,” kata Masayoshi.

Termasuk lima besar decacorn Asia

Sejak tahun 2017 diketahui Grab telah berinvestasi di Indonesia senilai lebih dari US$ 1 miliar berdasarkan master plan yang disebut: Grab 4 Indonesia. Kemudian awal tahun 2019 ini, Grab mendapat tambahan modal senilai US$ 1,46 miliar dari SoftBank Vision Fund. Saat ini Grab pun telah menyandang status termasuk dalam lima besar decacorn di Asia, yakni usaha rintisan yang memiliki nilai ekonomi di atas 10 miliar dollar AS, bersama Toutiao, Didi, Bitmain, dan Go-Jek.

Namun Grab sendiri sempat mejadi sorotan setelah membeli 2,75 persen saham Uber Technologies di Asia Tenggara. Banyak pihak mengeluhkan kebijakan perusahaan asal Singapura tesebut yang tiba-tiba menaikkan tarif bagi para penggunanya di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini pun ditunding sebagai upaya monopoli yang dilakukan Grab.

Kunjungan Son ke Jakarta ini, menunjukkan betapa penting dan besarnya potensi bisnis teknologi di Indonesia. Berdasarkan laporan Alphabet Inc., sebuah holding company bentukan Google, dan Temasek Holdings, sebuah perusahaan investasi pemerintah Singapura, menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi internet terbesar dan tercepat. Dengan populasi pengguna internetnya yang mencapai 260 juta jiwa, di tahun 2018 nilai ekonomi internet di Indonesia mencapai US$ 27 miliar dan diprediksi menyentuh angka US100 miliar di tahun 2025.



