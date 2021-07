Suara dan Kehidupan Sang Legendaris, Amy Winehouse

Mereka Sudah Pergi, Tapi Musiknya Hidup Terus

3 Februari: Maurice White (74)

Next to Philipp Bailey, Maurice White adalah vokalis utama kelompok Earth, Wind & Fire. Ia memimpin kesuksesan kelompok tersebut, dari satu hit ke hit berikutnya. Karyanya antara lain "Fantasy", "September" dan "Boogie Wonderland". Sukses besar dalam karya solo antara lain "Stand by me". Ia terus menulis bagi band itu, walaupun tidak jadi anggota lagi, akibat menderita sakit Parkinson.