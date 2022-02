Studi: Skeptisisme Warga Jerman Pada Pendatang Berkurang

Foto Realitas Kehidupan di Kamp Pengungsi Eropa

Komitmen jangka panjang

Herlinde Koebl hanya berfokus pada satu subyek selama periode waktu yang panjang. Beberapa foto sebelumnya dapat ditemukan pada pameran di Berlin Museum of Communication dalam rangkaian foto "Silent Mail: From Hearing and Understanding." Pameran "Pengungsi" ini dipajang di Litaraturhaus München bulan Mei 2017 dan juga dipamerkan di New York. (Ed: Heike Mund /ap/yf)