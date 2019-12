Sri Mulyani Masuk Daftar Perempuan Paling Berpengaruh Dunia

Forbes telah merilis daftar perempuan paling berpengaruh di dunia atau The World's 100 Most Powerful Women 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftar perempuan hebat tersebut dan menempati posisi ke 76.

Dalam daftar tersebut, wanita kelahiran Lampung ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia.

Sri Mulyani bersanding dengan Angela Markel, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, Queen Elizabeth II, Beyonce hingga Greta Thunberg. Sri Mulyani merupakan wanita yang memiliki segudang pengalaman di bidang perekonomian Indonesia dan dunia. Sebelum menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani sempat menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia.

Sebagai Menteri Keuangan ia dinilai mampu meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dengan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi Menteri Keuangan di Indonesia.

Berikut penghargaan lainnya yang pernah diraih oleh Sri Mulyani.

State Persons Awards

Sri Mulyani mendapat penghargaan di Asian Business Leadership Forum (ABLF) Awards 2019 untuk kategori State Persons Awards yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan, Jakarta, pada November lalu, penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota Kabinet dan Menteri Toleransi UEA, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan.

Penghargaan ini merupakan penghargaan global yang diterima Sri Mulyani karena banyak menghadirkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat perekonomian di Indonesia.

Selain itu, Sri Mulyani Indrawati dianggap mampu melewati krisis ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 2007-2010. Selama menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani memberikan kesempatan kerja yang adil dengan mengkampanyekan kesetaraan gender di tempat kerja.

Oleh karena itu, ABLF Awards 2019 menobatkan Sri Mulyani dilihat dari prestasi yang luar biasa dalam bidang ekonomi dan banyak menginspirasi jutaan orang di dunia.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia Piagam dari Syeikh Tidak tanggung-tanggung, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Syeikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ini adalah kali pertama seorang menteri dari Asia mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia. Tidak heran jika nama Sri Mulyani kembali melambung sebagai seorang teknokrat ulung. Inilah lima prestasi Sri yang patut diapresiasi.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia 1. Menuntaskan Kemiskinan Sejak menjabat menteri keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani dianggap ikut membantu mengurangi angka kemiskinan sebanyak 40%. Saat ini Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang, alias turun 1,7 juta sejak Maret 2017. Kepiawaian Sri menekan angka inflasi sebesar 1,45% pada periode tersebut dinilai turut menyumbang penurunan angka kemiskinan.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia 2. Kesenjangan Pendapatan Indonesia tergolong negara di urutan teratas dalam hal kesenjangan pendapatan. Laporan terakhir menyebut empat orang terkaya Indonesia memiliki harta sebanyak 100 juta rakyat miskin. Melalui kebijakan pajak yang ketat dan efektif, pemerintah sedikit demi sedikit berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan dan membagikan kemakmuran lebih merata.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia 3. Pertumbuhan Lapangan Kerja Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan 10 juta lapangan kerja hingga 2019. Sejauh ini tim ekonomi di Kabinet Kerja telah berbuat banyak untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun lalu sebanyak 2.61 juta kesempatan kerja tercipta di Indonesia. Rezim keuangan yang ketat, belanja infrastruktur dan kemudahan berbisnis menjadi jurus andalan buat merapal pertumbuhan ekonomi.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia 4. Transparansi dan Korupsi "Tata kelola keuangan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas," kata Sri Mulyani. Kredo yang sama membayangi masa kerjanya. Ia banyak menuntut transparansi anggaran dan membatasi ruang korupsi di Kementerian Keuangan. Ia juga ikut memantau penggunaan APBD di daerah-daerah, termasuk DKI Jakarta. Tidak heran jika pada masa jabatannya indeks transparansi Indonesia membaik sebanyak 3%.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia 5. Cadangan Devisa Akhir Desember silam Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa sebesar US$130 miliar atau meningkat sekitar 4,03 miliar Dolar AS. Angka tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Sebagai perbandingan, cadangan devisa Indonesi pada 2014 adalah sebesar 111 miliar Dollar AS. Kelihaian Sri Mulyani mengelola utang negara dianggap salah satu alasan membaiknya postur cadangan devisa Indonesia.

Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia Banjir Pujian Buat Sri Di tengah prestasi yang menggunung, Sri Mulyani mendedikasikan kemenangannya untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Sang Presiden pun tak hemat pujian, "ini pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira, kita semua bangga," ujarnya.



Menteri Keungan Terbaik

Sri Mulyani juga mendapat penghargaan sebagai Finance Minister of The Year 2008 for Asia.

Penghargaan tersebut diberikan oleh 'Emerging Markets'. Menurut Emerging Markets, Sri Mulyani terpilih kembali berdasarkan tiga alasan, di antaranya pencapaiannya dalam mendorong kinerja ekonomi Indonesia hingga mencapai di atas 6% tahun ini meskipun terdapat tekanan inflasi.

Sebelum itu, Sri Mulyani lebih dahulu mendapatkan penghargaan dari Singapore Institute of International Affair (SIIA). Mantan direktur Bank Dunia itu dinobatkan sebagai salah satu pemimpin yang berpengaruh dalam perkembangan Asia atau Leader in Rising Asia.

Pada 2018 lalu, Sri Mulyani diganjar Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Selain itu, pada tahun yang sama Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan asal Hong Kong, FinanceAsia. Penghargaan ini sebelumnya juga telah diterima Sri Mulyani tahun sebelumnya. (pkp/ )

