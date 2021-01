Heboh Saham GameStop: Perang Tanding David Lawan Goliath di Lantai Bursa Wall Street

Menhan AS Sebut Jerman "Sangat Dihargai" sebagai Tuan Rumah Pasukan AS

Menhan AS telah mengatakan kepada mitranya di Jerman bahwa pasukan AS "merasa sangat nyaman" di Jerman. Sebelumnya, dalam sebuah langkah kontroversial, mantan Presiden Trump memerintahkan penarikan pasukan AS di sana.