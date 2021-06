Soal Denuklirisasi, Amerika Serikat Nantikan Respons dari Korea Utara

Seberapa Besar Kemampuan Militer Korea Utara?

Peluru Kendali Balistik Antar Benua

AS mengkonfirmasi uji coba peluru kendali balistik antar benua (ICBM) terbaru oleh Korea Utara sukses. Keberhasilan ini adalah "eskalasi dan ancaman baru bagi AS, sekutunya dan dunia," begitu dinyatakan Menlu AS Rex Tillerson. Roket tipe Hwasong-14 mampu "mencapai sasaran manapun di dunia". Demikian laporan kantor berita Korea Utara, KCNA.