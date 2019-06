Siapa Yang Paling Bahagia? Perempuan Tanpa Suami dan Anak

Selain bahagia, kemungkinan bahwa mereka hidup sehat dan hidup lebih lama daripada perempuan lain, yang dibebani tanggungjawab rumah tangga, juga lebih tinggi. Demikian dikatakan Profesor Paul Dolan saat berbicara pada Hay Festival di Inggris.

Dolan yang menjadi pakar ilmu perilaku dari London School of Economics dan penulis buku Happy Ever After (atau bahagia selamanya) mengungkap, data terakhir memberikan indikasi bahwa ukuran tradisional berupa sukses sosial seperti menikah dan menjadi ibu tidak sesuai dengan tingkat kebahagiaan seseorang.

Ingin Bahagia? Tinggalkan Kebiasaan Ini! Ketergantungan Memang setiap orang butuh hubungan dengan orang lain. Ini terutama menguntungkan jika orang butuh bantuan. Tetapi orang juga harus mampu berdiri sendiri. Karena ada masa, di mana tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Dan terlalu sering minta tolong menimbulkan ketergantungan, dan bisa mengganggu hubungan dengan orang lain.

Ingin Bahagia? Tinggalkan Kebiasaan Ini! Tiap hari sama Keteraturan dalam hidup sehari-hari membantu kita secara psikis, karena menawarkan kepastian juga ketenangan. Tetapi kadang kita juga butuh perubahan, dan input atau tantangan baru, untuk merasa bahagia. Jika tiap hari menyantap makanan yang sama, lama-kelamaan juga bosan.

Ingin Bahagia? Tinggalkan Kebiasaan Ini! Terus-menerus di media sosial Instagram, Facebook dan jejaring sosial lain kerap hanya menampilkan satu sisi saja dari hidup orang lain, misalnya hanya saat tampil keren, atau pergi berlibur ke tempat-tempat mentereng. Jika hanya ini yang kita "santap" setiap hari, kita semakin jauh dari kenyataan yang sebenarnya tidak selalu indah. Akibatnya kita semakin merasa tidak puas dengan diri sendiri atau hidup kita.

Ingin Bahagia? Tinggalkan Kebiasaan Ini! Anggap diri paling penting di dunia Mungkin yang Anda kerjakan memang penting. Tapi sekali-kali tidak merasa "paling penting di dunia" sangat membantu mengurangi stress dan tekanan untuk selalu memberikan yang terbaik. Lagi pula bisa juga, yang Anda lakukan tidak terlalu penting bagi orang lain.

Ingin Bahagia? Tinggalkan Kebiasaan Ini! Tubuh butuh pergerakan Ini harus dilakukan terutama bukan untuk penampilan. Sejumlah studi sudah menunjukkan, tubuh harus digerakkan demi kesehatan. Bukan berarti orang harus segera mampu berpartisipasi dalam maraton atau berolah raga seperti olahragawan profesional. Hal yang bisa dipraktekkan misalnya: jika bisa menggunakan tangga, jangan gunakan lift. Jika bisa berjalan tidak usah naik mobil, dan sebagainya.

Ingin Bahagia? Tinggalkan Kebiasaan Ini! Memainkan "peran" tertentu Dalam hidup, orang kadang harus memainkan "peran" tertentu. Ini penting dalam bersosialisasi dan bermasyarakat, agar segalanya berjalan lancar. Tetapi sebaiknya diperhatikan untuk tidak selalu hanya memainkan peran itu. Karena kebutuhan kita sendiri tidak akan terpenuhi, dan ide-ide tidak akan berkembang. Akibatnya: tidak bahagia. (Ed.: ml/hp, sumber: Brigitte, Huffington Post.)



"Kalau Anda pria, sebaiknya menikah"

Kaum pria biasanya menjadi lebih tenang setelah menikah. Seorang laki-laki juga menjadi enggan mengambil risiko jika sudah punya istri. Selain itu mereka juga cenderung mendapat penghasilan lebih tinggi. Perempuan tidak demikian.

Dolan mengatakan, "jika Anda pria, mungkin Anda sebaiknya menikah. Jika Anda perempuan, tidak usah memusingkan itu."

Namun Profeson Dolan juga mengakui, stigma sosial yang dipikul seseorang yang tidak pernah menikah, seperti yang diperangi tokoh utama film Bridget Jones, bisa punya efek buruk dalam kasus-kasus tertentu. Dan itu bisa berbuntut perasaan tidak bahagia pada seseorang.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 1. Bisa bepergian ‘seenak jidat‘ Bagaimana jika ingin memutuskan untuk pindah ke kota lain atau bertualang seorang diri kalau sudah punya pasangan? Biasanya keputusan penting cuma bisa diambil setelah berkonsultasi dengan pasangan. kalau pasngan tak setuju, terpaksa menahan keinginan. Tapi jika kamu bujangan, kamu punya kebebasan penuh untuk bepergian tanpa ragu-ragu.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 2. Bebas ‘flirting‘ Menggoda orang yang kita suka alias flirting bisa menyebabkan situasi canggung bahkan ‘perang bubat‘ jika sudah punya pasangan. Beda halnya buat para kaum lajang, mereka mereka punya kebebasan buat ‘flirting‘, dengan harapan yang ditaksirpun punya perasaan sama atau bahkan cuma buat sekedar main-main saja. Masih terbuka kesempatan seluas-luasnya dan masih banyak pilihan untuk pilih teman kencan

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 3. Bisa kontrol tubuh sendiri Sebuah survei di Inggris menemukan 62% responden naik berat badan sekitar 7 kg setelah punya pasangan. Berat badan ini tampaknya menjadi konsekuensi langsung dari kegiatan berpacaran, misalnya nonton sambil ‘ngemil‘ atau pergi makan malam. Meski bukan berarti semua pasangan demikian. namun jika ingin berkonsentrasi pada peningkatan pikiran dan tubuh Anda, maka membujang lebih mudah.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 4. Punya banyak waktu Kadang menyenangkan saling ‘genit-genitan‘ lewat tablet atau ponsel, tetapi dapatkah kamu bayangkan berapa banyak waktu yang dibuang pasangan pada umumnya dengan ponsel mereka? Tentu saja, ada pasangan yang lebih mandiri, tetapi mungkin juga tak mudah menemukan makhluk seperti itu. Jika kamu lebih suka menginvestasikan waktu dengan lebih produktif, maka status membujang bisa jadi tepat bagimu.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 5. Bisa tidur damai dan tenang Tidur dengan suami atau istri mungkin asyik karena bisa bermesraan. Tapi tak sedikit orang mengaku, kesulitan tidur di sebelah orang lain atau terasa terkekang jika dipeluk sepanjang malam, belum lagi jika pasangan mendengkur! . Jika kamu mengalami perasaan itu, maka mungkin membujang lebih mengasyikan buat bisa cukup tidur nyenyak.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 6. Bisa lebih mandiri Pernah putus cinta hingga berminggu-minggu atau lebih? Cinta bisa berubah menjadi kekuatan yang mengacaukan dan destruktif. Jangan pernah membiarkan seseorang menjadi subyek tunggal pikiranmu, karena mungkin hanya ada beberapa hubungan yang ditakdirkan sukses abadi. Jika tidak nyaman dengan risiko itu, maka mungkin dengan menyandang status ‘jomblo‘ , bisa jadi hidupmu lebih tenang.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 7. Bebas kumpul dengan teman-teman Temanyang telah mendapatkan menikah atau bahkan memiliki anak, banyak yang janji akan tetap luangkan waktu bergaul seperti dulu. Berapa banyak dari mereka benar-benar tepati janji? Berpasangan memerlukan pengorbanan waktu luang dan kebebasan. Jika tidak siap untuk komitmen tersebut, terpaksa status 'jomblo‘ masih tetap menyangkut di dirimu, dimana kamu bebas 'gila-gilaan' dengan kawan-kawan.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 8. Bebas dari hubungan tak sehat Hampir 50% dari pernikahan di Amerika alami kegagalan. Beberapa dari mereka masih tinggal bersama karena alasan keuangan, atau demi anak-anak mereka. Jika tidak yakin 100% dengan apa yang kamu harapkan dari pasangan, pikir-pikir dulu untuk melangkah lebih jauh.

Keberuntungan di Balik 'Kutukan Jomblo' 9. Tak ada yang menuntut Pernah ada yang datang padamu dan mengeluh betapa pasangannya begitu ‘menuntut‘? Banyak orang meremehkan berapa banyak waktu terbuang untuk mempertahankan hubungan. Tidak aneh sebenarnya jika seseorang ingin habiskan waktu dengan kekasihnya atau menuntut ini-itu dari pasangan. Tapi siapkah kamu jika hal ini terjadi padamu? Jika tidak, bisa jadi ‘jomblo‘ bukanlah kutukan, melainkan ‘anugrah‘. Penulis: ap/rzn (huffingtonpost/lifehack)



Bukan di jaman sekarang saja

Studi psikologis ini bukan yang pertama yang mengungkap keuntungan tidak menikah bagi perempuan. Sebuah cuitan oleh pakar sejarah abad ke-19, Dr Bob Nicholson menampilkan sepotong artikel dari majalan Tit-Bits yang terbit tahun 1889. Isinya memberi informasi unik tentang kehidupan perempuan single di abad ke-19 di Eropa.

Majalah itu meminta pembacanya untuk menjawab pertanyaan: "Mengapa saya menjadi perawan tua".

Salah seorang pembaca yang bernama Miss Sparrow menjawab: "Karena saya tidak ingin menambah binatang peliharaan. Dan ternyata hewan manusia itu tidak sejinak anjing, tidak semanis kucing dan tidak selucu monyet."

Pembaca lain yang benama Miss Florence Watts mengatakan, "Karena saya punya profesi lain yang terbuka bagi saya, di mana waktu kerjanya lebih pendek, pekerjaannya lebih enak dan bayarannya juga lebih baik."

Untuk pernikahan secara umum, Profesor Paul Dolan mengungkap, orang-orang yang menikah lebih bahagia dari bagian dari populasi yang tidak menikah. "Tetapi hanya jika pasangan mereka berada di ruang yang sama, ketika mereka ditanyai apa mereka bahagia." Jika pasangan mereka tidak ada, mereka menjawab bahwa mereka sengsara.

Sumber: The Guardian, Independent (Ed.: ml/ap)