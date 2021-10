Siapakah Abdulrazak Gurnah, Pemenang Nobel Sastra Tahun Ini?

Wajah 10 Tahun Nobel Sastra

"Master" Cerita Pendek

Alice Munro, lahir 1931 di Ontario, Kanada adalah seorang penulis cerita pendek. Kumpulan cerpen pertamanya “Dance of Happy Shades” terbit 1968. Dua karyanya, Lives of girls and women (1994) dan "The Bear Came Over the Mountain” (2006) telah diadaptasi sebagai film. Pemenang Nobel Sastra 2013 disebut sebagai "Master" cerita pendek kontemporer.