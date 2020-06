Seruan “Menuntut Keadilan” di Pemakaman George Floyd

Pemakaman untuk George Floyd, seorang pria kulit hitam yang kematiannya di tangan polisi Minneapolis memicu protes di seluruh dunia, berlangsung pada Selasa (09/06) di kota kelahirannya di Houston, Texas.

Acara dimulai pukul 11 pagi waktu setempat, diawali dengan penyampaian pidato dari pemimpin hak-hak sipil AS Al Sharpton.

"Tuhan selalu menggunakan orang-orang yang tidak biasa untuk melakukan kehendaknya ... Tuhan mengambil saudara laki-laki biasa, dari Third Ward, dari proyek perumahan biasa ... dan menjadikannya landasan dari sebuah gerakan yang akan mengubah seluruh dunia," ujar Sharpton.

Puluhan anggota keluarga Floyd, kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian putih, berjalan bersama Sharpton ke tempat kudus.

Sekitar 500 tamu menghadiri acara pribadi tersebut, termasuk politisi, aktivis hak-hak sipil, dan selebritas serta anggota keluarga dari warga kulit hitam lain yang meninggal di tangan polisi. Aktor Channing Tatum, Jamie Foxx, pembuat film Tyler Perry, dan penyanyi Ne-Yo, serta juara tinju Floyd Mayweather -yang dilaporkan membiayai dana pemakaman - turut hadir di acara itu.

Sementara, hadir pula sekitar 50 orang di luar The Fountain of Praise Church, tempat pemakaman diadakan.

Floyd dimakamkan di kota terdekat Pearland bersama ibunya. Setelah upacara, kereta kuda membawa peti mati ke tempat peristirahatan terakhir.

Siaran langsung dari pemakaman menunjukkan acara berlangsung khidmat. Setelahnya ada pula penampilan musik yang menggembirakan serta ucapan peringatan untuk mengenang Floyd.

"Third Ward, Cuney Homes, di situlah dia dilahirkan," kata saudara laki-laki Floyd, Rodney, kepada pelayat. "Tapi semua orang akan mengingatnya di seluruh dunia. Dia akan mengubah dunia.''

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Washington DC, AS Salah satu aksi unjuk rasa terbesar di AS adalah yang dilakukan di ashington DC. Di ibukota AS ini ribuan warga turun ke jalanan di dekat Gedung Putih yang dilindungi barikade.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Berlin, Jerman Warga di ibukota Jerman duduk dan bungkam selama 8 menit 46 detik - jumlah waktu ketika polisi berkulit putih berlutut pada leher George Floyd sebelum ia kehilangan kesadarannya.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Paris, Prancis Ribuan warga berkumpul di Paris menentang larangan polisi untuk protes dalam skala besar. Kerumunan pengunjuk rasa ini menyorakkan nama Adama Traore, seorang warga kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Liége, Belgia Meskpiun larangan berkumpul karena virus corona, masyarakat Belgia tetap ikut serta melawan rasisme dan melakukan demo di beberapa kota, misalnya di Brussel, Antwerp, dan Liége.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Manchester, Inggris Para pengunjuk rasa di Manchester mengenakan masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus corona.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Wina, Austria Sekitar 50.000 pengunjuk rasa berkumpul di ibukota Austria, Wina, pada hari Jumat lalu. Itu adalah demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Slogan "Black Lives Matter" juga ditulis di beberapa mobil polisi.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Meksiko Tak hanya pembunuhan George Floyd yang memancing amarah warga Meksiko, tetapi juga nasib Giovanni Lopez, tukang batu yang ditangkap bulan Mei lalu di negara bagian Jalisco Barat dan meninggal karena kekerasan polisi.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Lisbon, Portugal Spanduk para pengunjuk rasa di ibukota Portugal, Lisbon yang bertuliskan "Bertindak Sekarang". Di Portugal, kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam masih sering terjadi.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Sydney, Australia Unjuk rasa yang dilakukan di Sydney, Australia, dimulai dengan upacara tradisional Aborigin. Setidaknya 20.000 pengunjuk rasa menuntut keadilan untuk George Floyd dan penduduk Aborigin yang menjadi korban kekerasan polisi.

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Tunis, Tunisia Ribuan pengunjuk rasa di Tunis, Tunisia, meneriakkan "Kami ingin keadilan! Kami ingin bernafas!".

Demo "Black Lives Matter" di Seluruh Penjuru Dunia Basel, Swiss Sekitar 5.000 orang berkumpul di Basel, Swiss, dalam aksi unjuk rasa Black Lives Matter. (fs/yf) Penulis: David Ehl



Ucapan belasungkawa capres AS Joe Biden

Anggota Kongres AS setempat, Al Green, menggemakan ucapan Rodney: "George Floyd mengubah dunia. Dan kita akan membuat dunia tahu bahwa dia membuat perbedaan," katanya di hadapan jemaat.

"Kita memiliki tanggung jawab terhadap masing-masing mereka (warga kulit hitam yang meninggal di tangan polisi) untuk memastikan bahwa kita tidak pergi setelah melepas kepergiannya dan tidak mengambil langkah berikutnya ... untuk meyakinkan generasi masa depan bahwa ini tidak akan terjadi lagi," katanya.

Berbicara kepada pelayat melalui pesan video, calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, menyebutkan tentang: "penyalahgunaan sistematis yang masih mengganggu kehidupan Amerika."

"Ketika kita mendapatkan keadilan untuk George Floyd, kita akan benar-benar menuju keadilan rasial di Amerika," kata Biden. "Kita bisa menyembuhkan luka bangsa ini dan mengingat rasa sakitnya," katanya.

Seruan untuk pangkas anggaran polisi

Kematian Floyd pada 25 Mei memicu gerakan protes global menentang rasisme dan kebrutalan polisi.

Pria berusia 46 tahun itu meninggal setelah mantan polisi Minneapolis Derek Chauvin menekan leher Floyd dengan lututnya, selama hampir sembilan menit, sementara Floyd memohon: “Aku tidak bisa bernapas.”

Polisi kulit putih itu menangkap Floyd karena diduga menggunakan uang palsu senilai US$ 20 atau Rp 280 ribu. Chauvin didakwa melakukan pembunuhan tingkat dua pada Senin (08/06), dengan jaminan yang ditetapkan sebesar US$ 1 juta (Rp 14 miliar) dengan syarat dan US$ 1,25 juta (Rp 17 miliar) tanpa syarat.

Para pengunjuk rasa yang menyuarakan protes menentang kebrutalan polisi AS, meminta agar kota-kota di AS memangkas anggaran departemen kepolisian setempat dan mengarahkan dananya ke program sosial lainnya.

pkp/rap (AFP, AP, dpa)