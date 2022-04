Rusia Luncurkan Rudal ketika Sekjen PBB Mengunjungi Kyiv

Zelenskyy menyambut baik janji bantuan AS

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik dukungan keuangan tambahan dari Amerika Serikat, dengan menyebutnya sebagai "langkah yang sangat penting." Dia berterima kasih kepada Presiden Joe Biden dan rakyat Amerika, serta berharap anggota parlemen negeri Paman Sam itu akan "segera mendukung" peningkatan bantuan keuangan $33 miliar (Rp477,9 Triliun).

"Presiden Biden dengan tepat mengatakan hari ini, bahwa bantuan ini tidak murah," kata Zelenskyy dalam pidato video hariannya. "Namun, konsekuensi negatif dari agresi Rusia terhadap Ukraina dan terhadap demokrasi sangat besar bagi seluruh dunia sehingga dengan perbandingan tersebut, dukungan dari Amerika Serikat ini diperlukan. Bersama-sama, kita pasti dapat menghentikan agresi Rusia dan dapat diandalkan untuk mempertahankan kebebasan di Eropa."

OSCE akan mengakhiri misi pengamat di Ukraina

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa mengumumkan akan mengakhiri misi pengamatnya di Ukraina, setelah Rusia menolak perpanjangannya. Misi OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) dimulai pada 2014 setelah separatis yang didukung Rusia melancarkan pemberontakan di Ukraina timur.

Polandia saat ini memegang jabatan bergilir sebagai Ketua OSCE. Menteri Luar Negeri Polandia Zbigniew Rau mengatakan "posisi Federasi Rusia membuat kami tidak punya pilihan" selain menghentikan misi.

Pengamat OSCE sebagian besar meninggalkan negara itu setelah invasi Rusia pada akhir Februari lalu, tetapi beberapa staf administrasi masih tetap berada di Ukraina. Empat staf administrasi OSCE telah ditahan.

Serangan baru di Kyiv

Setidaknya dua ledakan terdengar di Kyiv. Wali Kota Vitali Klitschko mengatakan bahwa pasukan Rusia menembaki ibu kota.

Wali Kota Kyiv mengatakan di Telegram bahwa ada "dua serangan di distrik Shevchenkovsky." Ledakan itu terjadi tak lama setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengadakan konferensi pers dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di kota itu.

"Hari ini (28/04), segera setelah akhir pembicaraan kami di Kyiv, rudal Rusia menyerang kota. Lima roket," kata Zelenskyy. "Ini menunjukkan banyak hal ... tentang upaya kepemimpinan Rusia untuk mempermalukan PBB dan segala sesuatu yang diwakili organisasi itu."

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Rusia menyerang ibu kota dengan "rudal jelajah" dan menyebut serangan itu sebagai "tindakan barbarisme yang keji."

Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan PBB setelah serangan itu.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Kyiv: Gereja Saint-Sophia dan Biara Pechersk Lavra Gereja Ortodoks Timur abad ke-11 ini dibangun untuk menandingi Hagia Sophia yang terletak di Istanbul. Mosaik dan lukisan dindingnya bernilai tinggi karena kondisinya yang sangat baik. Berdekatan dengan gereja ini, terdapat kompleks biara terdekat yang dikenal sebagai Biara Pechersk Lavra atau Biara Gua Kyiv. Gereja tersebut membantu daerah itu menjadi pusat kepercayaan dan pemikiran Ortodoks.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Chernivtsi: Kediaman metropolitan Bukovinian dan Dalmatian Dengan perpaduan gaya yang dramatis, termasuk pengaruh Bizantium, Gotik, dan Barok, bekas kediaman uskup metropolitan Ortodoks Timur ini mengungkapkan identitas agama dan budaya yang beragam dari kekaisaran Austro-Hungaria. Dibangun oleh arsitek Ceko, Josef Hlavka, dari tahun 1864-1882, kompleks raksasa ini juga mencakup kapel, seminari, dan biara.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Lviv: Ansambel kota bersejarah Didirikan pada akhir abad pertengahan, kota Lviv adalah pusat penting administrasi, agama, dan perdagangan selama berabad-abad. Kota modern ini masih memiliki ciri khas abad pertengahan, termasuk tempat peribadatan berbagai komunitas agama. Kota ini juga menawarkan banyak bangunan Barok. Arsitekturnya menunjukkan bagaimana pengaruh Eropa Timur bercampur dengan pengaruh Italia dan Jerman.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Staro-Nekrasovka: Busur Geodesi Struve Busur Struve adalah rangkaian triangulasi yang membentang lebih dari 2.820 kilometer dan 10 negara. Titik paling selatannya ada di kota Ukraina Staro-Nekrasovka, di Laut Hitam, sedangkan titik paling utaranya ada di Hammerfest, Norwegia, seperti yang tampak pada foto di atas (tahun 1895). Dibangun dari tahun 1816-1855, struktur kolaboratif membantu menentukan bentuk dan ukuran Bumi yang tepat.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Sevastopol: Kota kuno Tauric Chersonese dan Chora-nya Reruntuhan Tauric Chersonese, kota abad ke-5 SM yang didirikan oleh orang Yunani Dorian, terletak di luar Sevastopol, di barat daya Krimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Situs ini mencakup kompleks bangunan secara umum, lingkungan perumahan, dan monumen-monumen orang Kristania. Terdapat juga kebun anggur yang terawat dengan baik serta sisa-sisa struktur zaman Batu dan Perunggu.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Oblast Zakarpattia: Tserkva kayu dari kawasan Karpatia Situs Warisan Dunia UNESCO ini sebenarnya adalah serangkaian 16 "tserkvas" atau gereja, yang tersebar di Polandia dan Ukraina di wilayah pegunungan Carpathian. Struktur kayu gelondongan dibangun antara abad ke-16 dan ke-19 oleh komunitas Katolik Ortodoks dan Yunani. Mereka menunjukkan tradisi pembangunan kayu di negara-negara Slavia, dan interiornya juga cukup terkenal.

Situs-situs Warisan Dunia UNESCO yang Terancam Perang Rusia-Ukraina Oblast Zarkarpattia: Hutan beech kuno dan purba di Karpatia Terletak di Ukraina barat, situs ini adalah situs alami dari hutan beech kuno dan purba yang secara keseluruhan mencakup 94 area di 18 negara. Ini adalah hutan Uholka-Shyroki Luh, yang merupakan bagian dari hutan beech purba terbesar di dunia. Beech mulai menyebar setelah Zaman Es terakhir, 11.000 tahun lalu, dan sekarang menjadi bagian dari sistem ekologi yang kompleks dan murni. (rap/vlz) Penulis: Cristina Burack



Guterres: Dewan Keamanan PBB gagal mencegah perang Ukraina

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Dewan Keamanan PBB gagal mencegah perang Rusia di Ukraina.

"Biarkan saya memperjelasnya: Dewan Keamanan gagal melakukan segala daya untuk mencegah dan mengakhiri perang ini. Kegagalan ini adalah sumber kekecewaan besar, frustrasi, dan kemarahan," kata Guterres pada konferensi pers dengan Zelenskyy.

Guterres dan Zelenskyy juga membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengevakuasi pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan selatan Mariupol. Pejuang Ukraina dan warga sipil saat ini terjebak di pabrik di tengah blokade Rusia.

"Saat ini saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa kami melakukan segala yang kami bisa untuk mewujudkannya," kata Guterres.

"Saya yakin dan percaya – sama seperti para kerabat dari mereka yang diblokir di Pabrik Baja Azovstal - bahwa Sekretaris Jenderal akan mendapatkan keberhasilan," kata Zelenskyy.

NATO: Perang Ukraina mungkin akan 'berlarut-larut'

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi militer akan terus memberikan tekanan maksimal pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Kita perlu bersiap untuk jangka panjang ... Ada kemungkinan bahwa perang ini akan berlarut-larut dan berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun," kata Stoltenberg seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.

Komentarnya muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan "seluruh Ukraina" harus dibebaskan dan parlemen Jerman memberikan suara mendukung pengiriman senjata berat Ukraina.

Pada hari Kamis (28/04), Rusia mengatakan bahwa Ukraina tidak menjawab proposal perdamaian terbarunya.

