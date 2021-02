Pemakzulan Trump

Senat AS Sepakat Lanjutkan Sidang Kedua Pemakzulan Trump

Mantan Presiden AS Donald Trump dituduh menghasut massa pendukungnya melakukan kerusuhan di Gedung Parlemen AS, Capitol, pada 6 Januari. Senat AS telah memilih untuk melanjutkan sidang pemakzulan kedua secara penuh.

Enam anggota Senat dari Partai Republik memberikan suara yang berbeda dari partainya, yakni dengan menyetujui sidang pemakzulan Trump.

Sebanyak 56 suara berbanding 44 suara anggota Senat AS menyatakan pada Selasa (09/02) bahwa proses pemakzulan kedua terhadap mantan Presiden AS Donald Trump bisa dilanjutkan dan sah secara konstitusional. Pemungutan suara itu menjadi penanda persidangan bersejarah. Sidang Senat ditunda hingga hari ini Rabu (10/02) tak lama setelah pemungutan suara ditabulasikan. Bagaimana para anggota Senat memberikan suara? Meskipun sebagian besar anggota Senat memberikan suara sesuai arah partainya, namun enam anggota Senat dari Partai Republik memberikan suara yang berbeda. Bill Cassidy, anggota Senat perwakilan Louisiana bergabung dengan lima anggota Senat Partai Republik lainnya dalam keputusan penting ini dan sepakat melanjutkan pemakzulan Trump. Namun, mantan pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell dari Kentucky menentang keputusan ini. Dia sebelumnya telah menunda persidangan pemakzulan pertama hingga Trump tidak lagi menjabat. Dengan hanya enam anggota Senat dari Partai Republik yang melanggar kesepakatan partainya, Partai Demokrat menghadapi perjuangan berat untuk meyakinkan 11 orang senator Partai Republik lainnya agar sepakat memvonis Trump bersalah. Apa isi argumen yang mendukung dan menentang pemakzulan Trump? Trump menghadapi tuduhan "penghasutan pemberontakan," terkait penyerangan massa pendukungnya ke Gedung Parlemen AS, Capitol, pada 6 Januari. Anggota Senat dari Partai Demokrat mengatakan Trump telah menghasut massa. Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi Massa pendukung Presiden AS Donald Trump bentrok dengan aparat keamanan di depan Gedung Capitol di Washington DC pada 6 Januari. Kongres AS sedang mengadakan sidang untuk meratifikasi kemenangan 306-232 Presiden terpilih Joe Biden atas Presiden Trump.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Demonstran yang marah menyerbu Gedung Capitol Awalnya, pendukung Trump yang agresif berunjuk rasa di luar Gedung Capitol AS. Namun, mereka akhirnya mencoba menerobos masuk ke dalam gedung dan polisi gagal menahan massa yang marah.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Pendukung Trump menerobos masuk Massa pendukung Trump yang marah menerobos Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, saat Kongres mengadakan sidang untuk meratifikasi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden dari hasil Electoral College atas Presiden Trump.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas keamanan Gedung Capitol berjaga penuh Petugas keamanan Gedung Capitol AS berjaga penuh saat menangani kerusuhan ketika pengunjuk rasa mencoba masuk ke House Chamber, ruangan paling inti, tempat para legislator berkumpul untuk meratifikasi pemungutan suara Electoral College.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas keamanan menahan para perusuh Petugas keamanan mencoba menahan para perusuh yang berada di lorong di luar ruang Senat. Sementara, para anggota parlemen dibawa ke tempat aman.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Mengambil alih ruang Senat Setelah berhasil menerobos keamanan Gedung Capitol, seorang pengunjuk rasa berlari ke tengah ruang Senat dan meneriakkan "Kebebasan!"

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Perusuh menyerbu ruang Senat Seorang perusuh berhasil menerobos keamanan Gedung Capitol, dan melompat dari atas galeri umum ke ruang Senat.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Anggota parlemen berlindung di House Chamber Para anggota parlemen dengan panik mencari tempat berlindung di ruang galeri DPR, saat para pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk. Menurut seorang jurnalis Gedung Putih, para anggota parlemen diberi masker gas yang berada di bawah kursi.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Pengunjuk rasa menduduki kantor anggota parlemen Massa pendukung Trump mengambil alih kantor yang telah dikosongkan. Anggota parlemen berhasil dibawa ke tempat aman.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas tak berhasil menahan Polisi dan petugas keamanan Gedung Capitol gagal menahan pengunjuk rasa yang menerobos masuk ke Rotunda dan kantor anggota parlemen. Seorang pria bahkan memboyong podium yang biasa digunakan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk berpidato.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Petugas menembakkan gas air mata Petugas keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para perusuh di luar Gedung Capitol.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Ledakan di luar Gedung Capitol Sebuah ledakan terjadi di luar Gedung Capitol ketika polisi berusaha menghalau laju massa pendukung Trump. Kepolisian Washington dan Garda Nasional telah dikerahkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Foto-foto Saat Massa Pendukung Trump Menyerbu Gedung Capitol AS Upaya membubarkan pengunjuk rasa Petugas Garda Nasional dan kepolisian Washington DC dikerahkan ke Gedung Capitol untuk membubarkan pengunjuk rasa. Jam malam di seluruh kota diberlakukan dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. (Ed: pkp/rap) Penulis: Kristin Zeier Penulis: Kristin Zeier

Anggota Senat dari Partai Demokrat dan banyak ahli konstitusi mengatakan tidak ada "pengecualian Januari" yang diatur dalam konstitusi untuk melindungi presiden yang masa jabatannya telah berakhir, jika presiden itu melakukan pelanggaran yang berpotensi untuk dimakzulkan. Sementara anggota Senat dari Partai Republik berpendapat bahwa persidangan itu inkonstitusional karena Trump tidak lagi menjabat. Apa yang dibicarakan saat pembukaan persidangan? "Kasus ini didasarkan pada fakta yang jelas," kata anggota parlemen AS Maryland Jamie Raskin, yang memimpin penuntutan pemakzulan dari Partai Demokrat. Dalam pernyataan pembukaannya, Raskin menolak gagasan "pengecualian bulan Januari" itu. "Ini semacam ‘‘undangan‘‘ bagi presiden untuk melakukan apa pun yang ingin dia lakukan sebelum masa jabatannya berakhir," katanya. Kemudian Raskin menunjukkan video ketika massa pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol AS. Pengacara Trump, Bruce Castor, berpendapat bahwa pemakzulan tidak lagi diperlukan karena Trump telah turun dari jabatannya sesuai hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) AS dan oleh karena itu "objek konstitusi telah tercapai". Pengacara David Schoen mengatakan bahwa "persidangan pemakzulan" akan "memecah warga AS menjadi dua kubu," seraya menuding Partai Demokrat menuntut pengadilan pemakzulan karena dipicu oleh "politik partisan" dan "kebencian dan ketakutan." Pengacara David Schoen membela Trump tidak bersalah atas tuntutan pemakzulan Hasil apa yang diharapkan? Sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan memberikan suara untuk pemakzulan Trump. Ini berarti, kemungkinan mantan presiden AS itu akan terbebas dari tuntutan pemakzulan karena butuh mayoritas dua pertiga suara untuk memutuskan pemakzulan. Dalam kasus ini, setidaknya 17 anggota Senat dari Partai Republik harus memutuskan Trump bersalah. Sidang diperkirakan akan lebih singkat dari tuntutan pemakzulan pertama Trump, yang memakan waktu tiga minggu. Dalam beberapa laporan media AS disebutkan bahwa persidangan dapat diselesaikan paling cepat minggu depan. Tim pengacara Trump menegaskan mantan presiden itu tidak bersalah dan berdebat bahwa Trump dilindungi oleh kebebasan berbicara ketika dia meminta pendukungnya untuk "berjuang sekuat tenaga" untuk membatalkan kekalahannya dalam Pilpres AS. Sembilan anggota parlemen dari Partai Demokrat telah dipilih oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi untuk memperdebatkan kasus Trump di tingkat Senat. Tim hukum Trump akan diberi waktu yang sama untuk menanggapi tuntutan ini. Trump adalah presiden AS pertama yang dihadapkan pada tuntutan pemakzulan dan diadili dua kali. Sidang pemakzulan Trump yang dimulai pada Selasa (09/02) juga menjadi yang pertama bagi mantan presiden. pkp/gtp (AP, AFP)

Laporan Pilihan