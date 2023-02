Cap Go Meh berasal dari dialek Hokkien yang berarti 15 hari atau malam setelah Tahun Baru Cina. Cap artinya sepuluh, Go artinya lima, dan Meh yaitu malam. Tahun 2023, perayaan Cap Go Meh jatuh pada 5 Februari. Di tengah rangkaian kirab Toa Pe Kong, warga turut menyaksikan atraksi naga yang menjadi objek foto para pengunjung.