Sekeluarga Terjangkit Virus COVID-19 di Tanah Rantau

Apakah Sudah Ada Obat Penyembuh Covid-19?

Remdesivir Tidak Disarankan oleh WHO

Remdesivir sejatinya dikembangkan untuk mengobati Ebola yang dipicu virus corona jenis lain. Obat buatan Gilead Sciences AS ini mula-mula disebut ampuh melawan Covid-19 dan di AS diajukan regulasi darurat. Tapi WHO kemudian menyatakan, tidak merekomendasikan Remdesivir, karena tidak menunjukkan keampuhan signifikan pada pasien Covid-19.