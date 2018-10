Saudi Akui Khashoggi Meninggal Akibat Perkelahian di Konsulat di Istanbul

Reformasi atau Permainan Politik?

Menjerat pengusaha terkaya di Timur Tengah

Salah satu yang ditahan adalah, Pangeran Alwaleed bin Talal. Dia adalah milyuner dan salah satu pengusaha terkaya Saudi yang memiliki saham di sejumlah perusahaan milik Barat seperti Twitter, Apple, perusahaan media milik Rupert Murdoch, Citigroup, hotel the Four Seasons and perusahaan layanan berkendara, Lyft. Pangeran Alwaleed juga dikenal sebagai anggota istana yang paling blak-blakan.