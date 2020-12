RUU Pertahanan Ancam Rencana Trump Tarik Pasukan AS di Jerman

Anggota parlemen AS mengumumkan rancangan final dari tagihan belanja pertahanan tahunan pada hari Kamis (03/12) yang diyakini akan menghalangi rencana Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Jerman.

Sebelumnya Trump memutuskan untuk menarik nyaris 12.000 tentara AS di Jerman sebagai buntut perselisihan berkepanjangan dengan Berlin mengenai minimnya kontribusi Jerman terhadap anggaran pertahanan NATO, yang di bawah 2 persen dari produk domestik bruto. Sebanyak 6.400 pasukan AS akan dipulangkan, dan sebanyak 5.400 akan direlokasi ke negara-negara Eropa lainnya.

Tetapi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) mengatakan penarikan pasukan hanya dapat terjadi 120 hari setelah menteri pertahanan mengirimkan laporan analisis ke Kongres tentang dampak penarikan. Sementra batas waktu penarikan pasukan adalah 15 Januari, lima hari sebelum Trump meninggalkan Gedung Putih.

RUU yang dirancang oleh sekelompok pemenang Partai Republik dan Demokrat juga akan mempersulit rencana Trump untuk membawa kembali pasukan dari Afghanistan dan Korea Selatan. Rencana itu masih harus disahkan oleh Kongres.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Peran militer Jerman di NATO Republik Federal Jerman Barat resmi bergabung dengan aliansi trans-Atlantik NATO pada tahun 1955. Namun baru setelah penyatuan kembali tahun 1990, militer Jerman dikerahkan dalam misi "out of area" NATO. Sejak itu, Bundeswehr telah ditempatkan di beberapa kawasan di seluruh dunia.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Bosnia-Herzegovina, misi NATO pertama Bundeswehr Tahun 1995, pertama kali Bundeswehr terlibat dalam misi "out of area" NATO sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Selama penempatan tersebut, tentara Jerman bergabung dengan anggota pasukan NATO lainnya untuk menjaga keamanan setelah terjadinya Perang Bosnia. Misi ini mencakup lebih dari 60.000 tentara dari negara anggota dan mitra NATO.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Menjaga perdamaian Kosovo Sejak dimulainya misi perdamaian yang dipimpin NATO di Kosovo, sekitar 8.500 tentara Jerman telah ditempatkan di negara itu. Tahun 1999, NATO melancarkan serangan udara terhadap pasukan Serbia yang dituduh melakukan tindakan brutal terhadap separatis etnik Albania dan penduduk sipil. Sekitar 550 tentara Bundeswehr sampai sekarang masih ditempatkan di Kosovo.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Patroli di Laut Aegean 2016, Jerman mengerahkan kapal perang "Bonn" untuk memimpin misi NATO di Laut Aegean. Tugasnya termasuk melakukan "pengintaian, pemantauan dan pengawasan penyeberangan ilegal" di perairan teritorial Yunani dan Turki itu pada puncak krisis pengungsi di Uni Eropa.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Lebih satu dekade di Afghanistan 2003 parlemen Jerman menyetujui pengiriman pasukan Bundeswehr ke Afghanistan dalam misi PBB International Security Assistance Force (ISAF). Jerman saat itu menjadi kontributor ketiga terbesar dan ditunjuk sebagai Komando Markas Regional Utara. Lebih 50 tentara Jerman tewas selama misi ini. Sekarang masih ada hampir 1.000 tentara Jerman yang ditempatkan di Afghanistan sebagai kekuatan pendukung.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Panser Jerman untuk Lithuania Sejak 2017, 450 tentara Bundeswehr telah dikirim ke Lithuania sebagai bagian dari bantuan penjagaan keamanan perbatasan setelah Rusia menduduki Krimea. Selain Jerman, pasukan Kanada, Inggris dan AS juga bergabung dalam satuan pertahanan kolektif NATO di sayap timur.

Militer Jerman Bundeswehr Dalam Misi NATO Mengambil alih tongkat komando VJTF Bundeswehr akan memimpin pasukan gerak cepat baru NATO mulai tahun 2019 yang dinamakan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Kebijakan baru NATO ini adalah reaksi langsung atas agresi Rusia di Krimea.



Trump ancam akan memveto

Trump, yang akan meninggalkan Gedung Putih awal tahun depan, mengatakan akan memveto versi terbaru NDAA dengan dua alasan. Dia menentang ketentuan yang mengharuskan pangkalan militer AS yang dinamai sesuai anggota Tentara Konfederasi untuk diganti namanya.

Alasan kedua adalah jika NDAA tidak mencabut perlindungan hukum untuk perusahaan media sosial, yang dikenal sebagai Pasal 230. Trump menuduh platform media sosial seperti Facebook dan Twitter membungkam tokoh-tokoh konservatif selama kampanye pemilihan presiden lalu. Jika Trump menggunakan haknya, kemungkinan akan sulit bagi Kongres untuk membatalkan veto tersebut.

Aturan baru dalam RUU Pertahanan

Rancangan setebal 4.500 halaman ini mengesahkan US$ 740 miliar (Rp 10,36 kuadriliun) untuk belanja pertahanan nasional. RUU tersebut baru rampung setelah berbulan-bulan negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebuah versi RUU telah disahkan setiap tahunnya sejak 1961.

Versi terbaru dari NDAA ini mengatur kenaikan gaji untuk pasukan AS, berapa banyak kapal tempur yang dapat dibeli, bagaimana menangani Cina dan Rusia, dan sanksi wajib terhadap Turki untuk akuisisi sistem pertahanan peluru kendali S-400 dari Rusia.

RUU itu juga akan mengharuskan angkatan bersenjata untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri serta instansi mereka - sebuah ketentuan yang diperkenalkan oleh Demokrat setelah beberapa pasukan yang dikerahkan oleh Trump selama protes tahun ini terhadap kebrutalan polisi menolak untuk mengatakan siapa mereka atau dari mana mereka berasal.

rap/rzn (dpa, Reuters)