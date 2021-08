Surat Anies untuk Risma Dibalas Sindiran Lambatnya Perbaikan Data Bansos

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) perihal data ganda penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta. Risma pun membalasnya dengan menyinggung lambatnya perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI.

Surat Anies untuk Risma itu sebelumnya diungkap Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. Premi mengungkapkan Anies sudah bersurat ke Risma untuk meminta kepastian data penerima bansos.

Permintaan itu dilakukan lantaran masih ada data ganda sebanyak 99.450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kemensos, sehingga Pemprov DKI belum bisa menyalurkan bantuan sebelum ada validasi data. "Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by address," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (30/07).

Premi menjelaskan bantuan sosial yang disiapkan oleh Pemprov DKI terdiri atas bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial non-tunai berbentuk beras. Total sasaran kedua bansos sebanyak 1.007.379 KPM dengan sumber pendanaan dari APBD DKI.

Namun, dari jutaan KPM, sampai saat ini bansos baru tersalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda. Bansos mulai disalurkan setelah Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos.

Sejak menjabat menteri, Risma mengatakan sudah memperbaiki data penerima bansos

Jawaban Mensos Risma

Risma mengaku tidak tahu persis surat dari Anies tersebut. Namun, dia mengatakan ada usulan dari Pemprov DKI terkait penyaluran bansos lewat bank.

"Saya tidak tahu persis soal surat dari (Gubernur) Jakarta, kemarin memang dari Jakarta ada usulan penyaluran lewat bank. Setelah dirapatkan, kemudian dua minggu lalu bank DKI nyatakan enggak bisa karena harus buat rekening baru. Saya enggak butuh 1-1,5 bulan. Kita tawarkan ke bank lain demikian pula. Akhirnya kemudian di PT Pos dan sekarang alhamdulillah 95 persen untuk salurnya BST," tutur Risma, di kantornya, Jakarta, Selasa (03/08).

"Saya tidak tahu persisnya di mana samanya. Silakan komunikasi. Insya Allah kami buka semua tidak ada yang kami tutupi," imbuh dia.

Kemensos sudah perbaiki data

Risma mengatakan, sejak menjabat menteri, dia sudah memperbaiki data penerima bansos. Dia mengungkapkan ada belasan juta data yang dia kembalikan ke daerah untuk diperbaiki.

"Untuk masyarakat sendiri sejak saya jadi menteri bulan Januari kita minta daerah membetulkan datanya. Ada 14 juta data yang dibetulkan daerah, ada yang daerah aktif dan tidak aktif. Kenapa, karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang 13/2011, bahwa data penerima, fakir miskin itu berasal dari daerah, jadi saya dikembalikan ke daerah. Jadi itu kenapa kami meminta daerah untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja," tutur Risma.

Risma mencontohkan salah satu kabupaten di Papua. Dia mengatakan, meski data dikembalikan, kabupaten tersebut langsung memperbaikinya 100 persen.

"Di Papua jangan dikira jauh di sana tidak perbaiki ada satu daerah kabupaten yang sudah perbaiki 100 persen. Dan kemudian kenapa di 2020 menerima 15 ribu orang, di 2021 menerima 28 ribu orang, artinya naik 100 persen. Kenapa naik karena ini kita betulkan, yang ganda kita hapus, sehingga ini bisa dimanfaatkan daerah untuk mengusulkan yang baru," kata dia.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Nasi baru setiap hari Relawan komunitas Tempat Nasi Gratis di Yogyakarta mengisi etalase dengan 10 nasi bungkus gratis setiap hari untuk warga yang membutuhkan. Orang-orang di luar komunitas juga boleh mengisi etalase ini. Syaratnya: makanan yang didonasikan harus halal, bergizi, dan tidak gampang basi. Di Yogyakarta, komunitas ini memiliki total 14 etalase di berbagai lokasi, seperti Gejayan dan Jl. Kaliurang.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Nasi bungkus gratis untuk semua Etalase nasi bungkus gratis milik komunitas Tempat Nasi Gratis Jogja berada di titik-titik strategis yang sering dilewati oleh orang-orang yang membutuhkan, seperti pemulung, tukang parkir, dan pengemudi ojek. Siapa pun boleh mengambil nasi ini dengan syarat satu orang hanya boleh mengambil satu bungkus, agar banyak yang juga bisa menikmati.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Penyandang disabilitas tidak dilupakan Komunitas tersebut juga memberi paket nasi dan sembako gratis untuk penyandang tunanetra. Relawan langsung mengantar bantuan tersebut ke rumah mereka. Penyandang disabilitas yang sebagian besar bekerja di sektor-sektor informal juga ikut terimbas kebijakan pengetatan aktivitas yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Berderma nasi bungkus Sementara di Bali, pemulung menerima paket makanan gratis dari Komunitas Peduli Bali atau Bali Caring Community di tengah pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pada 29 Juni, komunitas ini membagikan 235 bungkus, yang terdiri dari 200 nasi bungkus, 15 lontong sayur, dan 20 porsi mangkuk nasi.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Satu orang satu bungkus Menurut pendiri Komunitas Peduli Bali, Kadek Sudarsana, program berbagi nasi bungkus gratis untuk orang-orang yang membutuhkan telah berjalan sejak 5 November 2020. Bantuan berupa nasi bungkus atau air mineral kemasan gelas atau botol bisa langsung diserahkan ke kantor pusat BCC di Denpasar paling lambat 1 jam sebelum kegiatan dimulai.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Donatur juga ikut salurkan bantuan Relawan Komunitas Peduli Bali sedang membagi-bagikan nasi bungkus gratis kepada warga yang bekerja di sekitar tempat pembuangan sampah di Denpasar. Komunitas ini melibatkan sekitar 50 relawan, dan ketika mereka menyalurkan bantuan, donatur juga ikut menemani agar ikut merasakan kenikmatan berbagi.

Makanan Gratis Inisiatif Warga bagi Mereka yang Membutuhkan Renovasi rumah warga miskin Selain membagikan makanan gratis, mereka juga merenovasi rumah warga tidak mampu di Bali. Pada 16 Februari, misalnya, komunitas ini bekerja sama dengan Komunitas Sosial Bali (BSC) merenovasi rumah Made Kaler (dua dari kiri) di Dusun Mumbul, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Setiap hari, ia bekerja memelihara sapi milik tetangga untuk menyambung hidup. (ae) Penulis: A. Kurniawan Ulung



Perbaikan data DKI lambat

Dia kemudian menyinggung persoalan perbaikan data dari Pemprov DKI. Risma mengatakan beberapa waktu lalu saat akan penutupan penyerahan data bansos, Pemprov DKI baru memperbaiki datanya 40 persen. Dia pun akhirnya meminta staf Kemensos untuk turun tangan membantu perbaikan itu.

"Silakan mau gimana ya, saat kita mau penutupan bulan apa itu, di DKI itu baru 40 persen perbaikan datanya. Akhirnya saya suruh staf saya turun untuk bantu," ujar Risma.

Kendati demikian, Risma mempersilakan jika Pemprov DKI ingin mengusulkan tambahan penerima bansos. Sebab, banyak daerah juga melakukan hal yang sama.

"Silakan kalau mau usulkan tambahan, daerah banyak mengusulkan dan lakukan perbaikan data sehingga bisa akomodir, daerah lain banyak jumlah usulannya karena kita perbaiki datanya," pungkas dia. (pkp/ha)

Baca selengkapnya di:detiknews

Surat Anies untuk Risma Dibalas Sindiran Lambatnya Perbaikan Data Bansos