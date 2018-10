Riset Meniru Evolusi Protein Dianugerahi Hadiah Nobel Kimia 2018

Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia di Stockholm mengumumkan, Frances Arnold dari California Institute of Technology, George Smith dari University of Missouri dan Gregory Winter dari MRC Laboratory of Molecular Biology di Inggris dianugerahi hadiah Nobel Kimia untuk hasil risetnya yang menjadi pionir sains di bidang enzym and antibodi.

Frances Arnold (62) adalah peneliti pertama yang merekayasa evolusi enzym. Konmite Nobel menyebutkan, pemanfaatannya mencakup produksi unsur kimia yang lebih ramah lingkungan untuk obat-obatan serta produksi bahan bakar terbarukan. Untuk karya ilmiahnya, Arnold dianugerahi separuh dari hadiah uang tunai total 1 juta US Dolar. Arnold menjadi perempuan kelima yang dianugerahi Nobel Kimia sepanjang sejarah penghargaan itu yang dimulai dari tahun 1901.

"Ketiga peneliti menerapkan prinsip evolusi Darwin dalam tabung reaksi", ujar Glaes Gustafson, ketua komite Nobel bidang kimia. "Para peneliti menerapkan pemahamam di tingkat molekuler yang kita peroleh dari proses evolusi di laboratorium. Dengan itu mereka berhasil memacu evolusi ribuan kali lebih cepat untuk memproduksi protein baru", papar ketua komite Nobel bidang kimia itu.

George Smith (77) mengembangkan metode baru untuk mengembangkan protein baru. Sementara Gregory Winter (67) memanfaatkan metodenya untuk menciptakan antibodi, berupa protein pembasmi penyakit di dalam darah. Kedua peneliti ini akan berbagi separuh hadiah uang tunai Nobel Kimia.

Obat peretama berbasis karya Winter diizinkan beredar tahun 2002. Obatnya digunakan untuk terapi rheumatoid arthritis, psoriasis dan penyakit peradangan bowel, demikian keterangan Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia.

as/yf /(rtr,afp,dpa,a

Metode Baru Pengobatan Kanker Tambahkan Oksigen Memutus suplai oksigen ke sel tumor adalah salah satu cara untuk mencegah pertumbuhan sel. Tapi para dokter di rumah sakit universitas Zürich mengujicoba hal sebaliknya. Pembuluh darah yang diserang kanker dinormalisasi kemudian dibanjiri oksigen. Para ilmuwan mengharapkan, dengan cara itu bisa meningkatkan keampuhan kemotherapi dan radiasi.

Metode Baru Pengobatan Kanker Percikan Jeruk Limau Metode baru lainnya menggunakan jeruk limau untuk meredam penyebaran kanker hati. Peneliti dari Universitas Ruhr di Bochum memanfaatkan komponen aromatik atsiri dari buah limau sebgai semacam kunci untuk membuka sel kanker. Akibatnya kadar kalsium dalam sel kanker meningkat dan mencegah penyebarannya.

Metode Baru Pengobatan Kanker Terapi Kekebalan Tubuh Yang paling menarik adalah riset di bidang terapi kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh harus belajar memerangi sendiri pertumbuhan sel kanker. Masalahnya: sistem kekebalan tubuh lazimnya mengkategorikan 99,9 persen protein kanker sebagai aman. Para ilmuwan harus mengajari sistem kekebalan rubuh untuk menyerang protein yang disasar tanpa berlebihan untuk menghindari reaksi auto-immune.

Metode Baru Pengobatan Kanker Mutasi Protein. Salah satu metodenya dengan vaksinasi. Targetnya: mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar mengenali protein yang mengalami mutasi. Professor Michael Platten dari Universitas Heidelberg sukses mengujicoba metode ini pada tikus yang memiliki sistem imunitas mirip manusia. Tumor mengecil atau hilang samasekali. Tahun ini dimulai fase ujicoba pada 39 pasien kanker.

Metode Baru Pengobatan Kanker Terapi Antibody Dalam metode terapi kekebalan tubuh, antibody memainkan peranan penting. Profesor Helmut Salih dan timnya dari Universitas Tübingen mengujicoba terapi antibody kepada tujuh pasien kanker. Antibody mencegah sel sehat terinfeksi sel kanker. Hasilnya, mula-mula sel kanker menghilang tapi tidak lama kemudian muncul kembali.

Metode Baru Pengobatan Kanker Kisah Sukses Terapi Imunitas Georgios (27) adalah contoh sukses terapi kekebalan tubuh. Ia pergi ke dokter karena pembengkakan kelenjar getah bening dan menduga terserang flu. Diagnosa dokter: kanker paru-paru stadium empat yang sudah menyebar. Dengan terapi kekebalan tubuh ia sembuh. Tapi terapinya dirahasiakan, karena dibiayai sebuah industri farmasi. Georgios mengatakan terapinya jauh lebih nyaman ketimbang kemoterapi.

Metode Baru Pengobatan Kanker Harapan Terakhir Pasien Kanker Terapi eksperimental sistem kekebalan tubuh sering jadi harapan terakhir pasien kanker yang dinyatakan tak bisa disembuhkan. Prosedur pengobatan diberikan jika semua metode terapi standar gagal. Dokter dan pasien di Jerman bisa menghubungi Pusat Informasi Kanker untuk dapat menjalin kontak dengan ilmuwan yang sedang mengujicoba metode baru atau obat kanker eksperimental. Penulis: Conor Dillon



p)