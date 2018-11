Ribuan Aktivis di Eropa Gelar Aksi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani membuat garis merah di bawah matanya saat menghadiri KTT Brexit di Brussels ahri Minggu (26/11), tanda mendukung kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan di Italia.

"Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diterima. Saya belajar ini dari ibu saya dan saya mengajarkannya kepada anak-anak saya," tulis Tajani di Twitter.

Di Spanyol, aktivis menggalang aksi di lebih dari 40 kota. Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi di pusat ibukota Spanyol, Madrid. Menurut statistrik resmi, tahun 2018 di Spanyol sudah 44 perempuan dibunuh oleh pasangannya. Sejak statistik itu dibuat tahun 2003, korban tewas karena kekerasan terhadap perempuan tercatat 999 orang, 27 di antaranya anak-anak.

Spanyol kini melatih lebih dari 600 hakim untuk menangani kekerasan gender. Pemerintah sedang bersiap mereformasi undang-undang tentang kejahatan seks, setelah aksi protes gencar aktivis anti kekerasan terhadap perempuan.

Tepat tanggal 25 November, PBB juga meluncurkan kampanye internasional 16 Hari Anti Kekerasan Gender, yang akan berakhir tepat pada Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember. Selama 16 hari, berbagai acara dan kegiatan akan digelar di seluruh dunia. Bangunan serta landmark akan diterangi cahaya oranye, termasuk gedung Deutsche Welle di Bonn. Motto kegiatan tahun ini adalah "Leave no one behind" (Jangan tinggalkan siapa pun di belakang).

Perempuan Kurdi protes pernikahan dini

Di kota berpenduduk mayoritas Kurdi Suriah, Qamishli, ratusan perempuan berunjuk rasa menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap perempuan. Koresponden kantor berita AFP melaporkan, mereka berpegangan tangan berbaris di jalan-jalan.

"Pernikahan di bawah umur adalah kejahatan," bunyi salah satu slogan yang diusung para pengunjuk rasa. Para demonstran mengusung gambar seorang wanita dengan mata bengkak, mulutnya ditutupi dengan satu tangan.

"Kami hari ini turun dalam jumlah besar," kata Hanifa Mohammed, 47 tahun. "Perempuan harus ikut mengelola dan mencapai posisi pengambilan keputusan. "Mereka harus ikut menentukan masa depan mereka," tandasnya."

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Ditakuti dan Dibenci Sejak beberapa tahun terakhir pasukan bersenjata Kurdi, Peshmerga, menerjunkan kaum perempuan buat bertempur di garda terdepan dalam perang melawan Islamic State. Mereka ditakuti, tutur Kolonel Nahida Ahmad Rashid, komandan batalyon perempuan Peshmerga, "karena pejuang IS merasa mereka yang mati di tangan perempuan tidak akan masuk surga."

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Berbayar Nyawa Kekhawatiran terbesar prajurit perempuan Peshmerga adalah ditangkap oleh gerilayawan IS. Menurut berbagai laporan, mereka biasanya disiksa dan diperkosa sebelum dibunuh. Oleh pimpinan Peshmerga setiap serdadu perempuan diperintahkan menyisakan satu butir peluru buat melumat nyawa sendiri sebelum ditangkap.

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Uluran Tangan Barat Batalyon kedua Pesherga saat ini berkekuatan 500 serdadu yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Satuan tempur ini berbasis di Sulaymaniyah, Kurdistan, dan terletak tidak jauh dari perbatasan Iran. Lantaran kiprahnya dalam perang melawan IS, Peshmerga sering mendapat bantuan militer dari negara-negara barat. termasuk diantaranya program pelatihan buat perempuan.

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Persamaan Gender di Jantung Kekuasaan IS Prajurit perempuan Peshmerga ikut memanggul beban tugas yang sama seperti kaum lelaki. Mereka dikirim dalam misi pengintaian, berpatroli, menjaga pos pengawasan atau rumah sakit. "Satu-satunya perbedaan," kata Kolonel Rashid, sang komandan, "adalah para lelaki memakai senapan yang lebih berat."

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Perempuan di Akar Tradisi Peshmerga yang dalam bahasa Kurdi berarti "mereka yang menatap mata kematian," aktif sejak akhir Perang Dunia I. Sejak dulu sayap militer Kurdi ini bertempur melawan pemerintahan Irak. Sejak jatuhnya rejim Saddam Hussein, wilayah Kurdistan menikmati otonomi dan kemajuan ekonomi. Perempuan yang teremansipasi sudah mengakar dalam tradisi Kurdi

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Ekspresi Kebebasan Perempuan Kurdi Peshmerga pertamakali merekrut prajurit perempuan sekitar 20 tahun lalu. Selain Peshmerga, minoritas Kurdi juga memiliki kelompok bersenjata lain seperti Partai Buruh Kurdi, PKK, atau YPG yang juga banyak diperkuat oleh kaum hawa. Adalah Abdullah Öcalan, pimpinan PKK, yang pertama kali mencetuskan ide serdadu perempuan. "Jika perempuan dijadikan budak, lelaki pun mengalami nasib sama," katanya

Cantik dan Mematikan: Prajurit Perempuan Pelumat ISIS Perjuangan demi Kebebasan Peshmerga bertempur di front sepanjang 1000 kilometer di utara Irak. Jika dulu rejim Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman terbesar, maka kini peran laknat tersebut digantikan oleh Islamic State. "Kami disini karena ingin melindungi apa yang telah susah payah kami capai, yakni parlemen, keamanan dan stabilitas," kata Komandan Rashid.



Berlin akan jadikan Hari Perempuan 8 Maret sebagai hari libur

Pemerintah Berlin mengumumkan mendukung usulan untuk menjadikan Hari Perempuan Internasional 8 Maret sebagai hari libur resmi. Langkah ini akan berarti bahwa pekerja di sebagian besar perusahaan swasta dan lembaga negara di Berlin akan mendapat libur.

Langkah yang diprakarsai Walikota Berlin, Michael Müller dan mendapat dukungan pemerintah negara bagian, yang merupakan koalisi dari Partai Sosialdemokrat SPD, Partai Kiri Die Linke, dan Partai Hijau Die Grünen.

Hari Perempuan Internasional Demonstrasi Persamaan hak sosial dan politik, itulah tuntutan para perempuan yang menggelar aksi protes di Berlin pada tanggal 19 Maret 1911, menandai Hari Perempuan Internasional pertama. Pada hari tersebut, demonstrasi juga digelar di Swiss, Austria, Denmark, Bulgaria dan Amerika Serikat.

Hari Perempuan Internasional Inisiatif Clara Zetkin – ketika istirahat dalam rapat Parlemen Jerman tahun 1932 – memprakarsai gerakan perempuan di awal abad 20. Zetkin merupakan pendiri majalah perempuan Gleichheit atau Kesetaraan. Ia juga pejuang perdamaian. Dalam kongres sosialis internasional di Kopenhagen, Denmark, tahun 1910, ia mengusulkan dicanangkannya Hari Perempuan untuk memperjuangkan hak Pemilu dan perbaikan sosial.

Hari Perempuan Internasional Persamaan Hak Gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan juga terjadi di Amerika Serikat: Seperti aksi mogok para pekerja pabrik di New York sampai aksi yang dikenal dengan nama Suffragette (foto), aksi memperjuangkan hak pilih bagi perempuan.

Hari Perempuan Internasional Menyebar “Berikan hak pilih,” demikian motto di atas plakat Hari Perempuan Internasional ke 3. Kepala kepolisian Berlin menganggap moto ini sebagai penghinaan terhadap otoritas dan melarangnya. Hal ini menumbuhkan keingintahuan yang lebih besar. Di kota-kota kecilpun untuk pertama kalinya para perempuan berkumpul pada tanggal 8 Maret 1914. Juga di Perancis, Belanda, Swedia, Rusia dan Cekoslowakia.

Hari Perempuan Internasional Hak Pilih bagi Perempuan Tahun 1917 perempuan Rusia berdemonstrasi menuntut pangan dan perdamaian. Tahun itu juga, perempuan Rusia mendapat hak pilih. November 1918, perempuan Jerman akhirnya memperoleh hak pilih. Atas permintaan Clara Zetkin dalam konferensi komunis internasional di Moskow tahun 1920, 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan. Foto: Januari 1919, para perempuan Jerman yang mempergunakan hak pilihnya.

Hari Perempuan Internasional Dilarang dan Dikejar Rezim Nazi (1933-1945) melarang perayaan Hari Perempuan Internasional. Banyak aktivis yang ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi atau melarikan diri ke pengasingan. Setelah Perang Dunia 2 berakhir, hari perempuan kembali dirayakan dengan tema-tema seputar perdamaian dan kerjasama internasional. (Foto: perempuan mengumpulkan puing-puing bangunan di Berlin Mitte yang hancur akibat perang)

Hari Perempuan Internasional Emansipasi Di Jerman Hari Perempuan Internasional makin lama makin terlupakan. Baru dalam gerakan mahasiswa di tahun 1968, kebijaksanaan politik mengenai perempuan kembali menjadi tema. Foto: Demonstrasi di Frankfurt menuntut emansipasi dalam peringatan 50 tahun hak pilih bagi perempuan.

Hari Perempuan Internasional Kembalinya Hari Perempuan 1968 merupakan tahun lahirnya gerakan baru perempuan. Dengan slogan „Yang pribadi adalah politis“ digelar perdebatan mengenai pembagian tugas pria dan perempuan, hubungan dan seksualitas, pendidikan dan karir serta kesetaraan gaji. Tahun 1976, Alice Schwarzer mempublikasian majalah perempuan Emma, yang sampai sekarang masih terbit. Juga hari perempuan telah kembali lagi.

Hari Perempuan Internasional Barat dan Timur Di Jerman Timur, Hari Perempuan Internasional bukan saja sekedar peringatan tapi juga satu pesta. Sampai tahun 70 an, perempuan Jerman Barat harus memiliki izin dari suami jika ingin bekerja. Sementara di Jerman Timur, kaum perempuan jauh lebih bebas untuk berkarir.

Hari Perempuan Internasional Debat Aborsi Tembok Berlin rubuh dan Jerman bersatu kembali, 3 Oktober 1990. Tapi ada satu hal menyangkut perempuan yang tidak menemukan kesepahaman: masalah aborsi. Menurut undang-undang Jerman Timur, seorang perempuan dapat menggugurkan kandungan di usia tiga bulan pertama. Sementara di Barat, undang-undang no. 218 melarang aborsi. Aborsi hanya diperbolehkan karena alasan-alasan tertentu.

Hari Perempuan Internasional Aksi dan Protes Di Jerman, menentang pemangkasan hak dasar, para perempuan menyerukan aksi mogok dari tanggal 5 sampai 8 Maret 1994. Tanggal 8 Maret 1996 di Parlemen Stuttgart, para perempuan muda pemegang hak pilih, dengan boneka Helmut Kohl, melakukan protes menuntut penambahan kuota perempuan di parlemen negara bagian.

Hari Perempuan Internasional Jaringan Perempuan Melihat diskriminasi global terhadap perempuan, pada tahun 1975 PBB menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Dan setelah digelarnya konferensi hak asasi manusia di Wina, Austria, tahun 1993, tumbuh pemahaman: hak perempuan merupakan hak asasi manusia. Dalam konferensi perempuan internasional ke 4 di Beijing, tahun 1995, pemberdayaan perempuan menjadi tema utama.

Hari Perempuan Internasional Berpikir Global Bertindak Lokal Tahun 1997, berbagai kelompok mengritik politik pemerintah Jerman, yang dianggap ‘tidak berpihak kepada perempuan’. Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2000, atas inisiatif dari Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat, melalui internet diserukan mogok global.

Hari Perempuan Internasional Berbagai Motif Perayaan Hari Perempuan Internasional di Jerman sekarang ini bervariasi. Berbagai masalah seputar perempuan diangkat sebagai tema. Dalam satu aksi Partai Hijau, 8 Maret 2002, anggota Parlemen Claudia Roth menuntut dikeluarkannya undang-undang imigrasi bagi perlindungan perempuan yang dianiaya di negara asalnya.

Hari Perempuan Internasional Momen Bersejarah Satu foto bersejarah dari tanggal 7 Maret 2003. Pada malam Hari Perempuan Internasional, lima menteri perempuan Jerman menggelar konferensi pers bersama. Mereka adalah Edelgard Bulmahn, Brigitte Zypries, Renate Schmidt, Heidemarie Wieczorek-Zeul serta Renate Künast. Momen seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi dan setelahnya juga tidak pernah terjadi lagi.

Hari Perempuan Internasional Kedudukan Penting Sudah merupakan hal yang biasa bahwa seorang perempuan menduduki jabatan tinggi di politik, tapi tidak di perusahaan. Terutama di perusahaan-perusahaan besar, kaum prialah yang menduduki jabatan penting. Hal ini diharapkan dapat berubah. Penulis: Ulrike Mast-Kirschning



Perempuan Turki gelar protes sekalipun dilarang

Ratusan perempuan berkumpul di Lapangan Tunel dan berpawai di kawasan utama Istiklal Avenue. Puluhan polisi membentuk barikade dan berusaha mencegah pawai itu dengan alasan, demonstrasi itu tidak diizinkan. Polisi gas air mata untuk barisan perempuan. Namun para pengunjuk rasa melanjutkan demonstrasi mereka dengan duduk di pusat kota.

Kelompok hak asasi manusia di Turki mengatakan, kekerasan terhadap perempuan tersebar luas di Turki. Data online Monument Counter menyebutkan, setidaknya 337 perempuan dibunuh tahun 2018 dalam kekerasan domestik.

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Machoisme masih berlanjut" Hari Perempuan 2017 mengajak semua pihak untuk berani membuat perubahan dan mendorong kesetaraan di tempat kerja. Yolaina Talavera dari Managua, Nikaragua bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. “Awalnya orang berpikir bahwa saya tidak akan bertahan lama kerja seperti ini, pelatihannya keras. Namun, saya menunjukkan bahwa saya mampu melakukan tugas yang sama dengan pria,“ ujarnya.

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Percayalah pada kemampuan Anda" Khawla Sheikh adalah tukang ledeng di Amman, Yordania. Di ruang bawah tanahnya, ia mengajar para perempuan mereparasi pipa."Ibu rumah tangga lebih nyaman dengan tukang ledeng perempuan di rumah mereka, jika tak ada suami," kata Sheikh. "Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, semua sektor harus memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan di segala bidang."

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Jika ibu membesarkan anak laki-laki" Berpose di perahu di barat Perancis, petani tiram Valerie Perron mengatakan keseteraaan gender harus ditanamkan sejak dini. "Kita harus mengajarkan anak laki-laki sedari kecil, bahwa mereka setara dengan perempuan. Mentalitas kuno harus diubah. Zaman sekarang, anak laki-laki boleh bermain dengan boneka dan gadis kecil juga boleh main mobil-mobilan."

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Saya lebih baik dari laki-laki!" Filipina Ocol, operator ekskavator atau mesin pengeruk tinggal di Tubay, Filipina selatan. Ibu tiga anak ini percaya diri atas kemampuannya: "Ada pekerja perempuan yang kemudikan truk besar dan ekskavator. Jika pria bisa melakukannya, mengapa perempuan tidak? Saya bahkan bisa melakukannya lebih baik daripada laki-laki. Mereka cuma bisa mengendarai salah satunya, saya bisa keduanya.”

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Ketidaksetaraan jender terjadi" Deng Qiyan adalah dekorator bangunan di Beijing, Cina. Dia berbagi pengalaman: "Terkadang ketidaksetaraan jender terjadi, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Setelah semua terjadi, Anda harus mencerna semua hal emnyedihkan itu dan melanjutkan hidup," ujar ibu tiga anak ini.

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Ketimpangan dimulai sejak dalam pikiran" Di Istanbul, Turki, Serpil Cigdem bekerja sebagai sopir kereta. Dia berkisah: "Ketika saya melamar pekerjaan ini 23 tahun yang lalu, saya diberitahu bahwa itu adalah profesi untuk pria. Ada dalam ujian tulis, hasil ujian saya setara dengan pria, maka calon yang pria yang dipilih. Itu sebabnya saya kerja keras untuk lulus ujian dengan hasil yang lebih baik daripada calon laki-laki."

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Masyarakat telah berubah" Ekaterine Kvlividze, seorang kapten militer, berdiri di depan helikopter Angkatan Udara Georgia UH-1H di Tbilisi, Georgia. Dia bergabung dengan militer Georgia tahun 2007. "Awalnya, ada beberapa kesulitan, berupa ironi dan sinisme. Saya merasa mereka tidak menghargai saya. Tapi, selama 10 tahun terakhir masyarakat telah berubah dan saat ini seorang pilot perempuan adalah hal biasa."

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Pencapaian besar" Trio ‘hijaber‘ Brunei ini mendaratkan pesawat ke Arab Saudi, negara dimana perempuan pun bahkan dilarang mengemudikan kendaraan. Penerbangan dipimpin kapten Sharifah Czarena, didampingi Sariana Nordin dan Dk Nadiah Pg Khashiem. Sharifah berujar: "Pilot adalah profesi yang didominasi pria. Tapi sebagai perempuan Brunei, ini pencapaian besar."

Perempuan-perempuan Yang Berani Membuat Perubahan: #BeBoldForChange "Perempuan diuji setiap hari" Paloma Granero mengapung di terowongan angin di arena skydiving dalam ruang Windobona, di Madrid, Spanyol. Granero adalah instruktur skydiving. "Pria tidak harus membuktikan diri seperti kita. Pekerjaan instruksi sebagian besar diambil laki-laki, sedangkan pekerjaan administrasi sebagian besar diberikan kepada perempuan." Ed: Nadine Berghausen (ap/hp)



hp/ml (dpa, afp, ap)