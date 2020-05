RI Terancam Resesi Akibat Corona, Waspada Pengangguran Meningkat

Pandemi COVID-19 membuat Indonesia terancam masuk ke jurang resesi. Hal itu bakal terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional negatif selama dua kuartal berturut-turut. Potensinya dinilai cukup besar untuk mengarah ke sana.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menjelaskan, ketika resesi terjadi maka hal itu akan menyebabkan ledakan gelombang pengangguran. Ujung-ujungnya jumlah orang miskin akan bertambah.

"Saya rasa dampak yang paling besar itu tingkat pengangguran dan kemiskinan," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (29/5/2020).

Eko menjelaskan, sekarang saja saat resesi itu belum terjadi, angka pengangguran sudah meningkat, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan imbas merebaknya virus corona.

"Nah cuma yang nggak bisa dihindari biasanya pengangguran karena belum ada resesi saja ini kan peningkatan pengangguran sudah jutaan ya. Kalau kemudian terjadi resesi ini akan lebih besar lagi gelombang penganggurannya. Kalau nganggur nggak punya income ya pasti miskin. Jadi yang kemudian dampak kemiskinannya juga besar," jelas dia.

Menurutnya dua hal tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah. Sayangnya pemerintah dinilai memiliki keterbatasan sumber daya untuk itu.

"Nah biasanya langkahnya adalah bantuan langsung dari pemerintah. Cuma kan saat resesi itu biasanya pemerintah pajaknya kurang kan, berkurang, kenapa? Karena orang lagi susah bagaimana bisa dipajaki. Kalau nggak untung kan nggak wajib bayar pajak, nggak ada tarikan pajak sehingga itu yang berat. Nah ini semua masalahnya jawabannya itu adalah penyelesaian COVID-19 itu," tambah wakil direktur INDEF itu.

Imbas corona, tingkat kemiskinan diprediksi meningkat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat potensi peningkatan jumlah angka kemiskinan di Pulau Jawa akibat virus corona sangat besar dibandingkan wilayah lainnya.

Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Putut Hari Satyaka mengatakan peningkatan angka kemiskinan paling besar di Jawa karena wilayahnya sebagai epicentrum penyebaran COVID-19.

Putut menjelaskan, potensi peningkatan jumlah angka kemiskinan dampak dari terganggunya aktivitas ekonomi nasional, ditambah lagi pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di semua sektor yang mendukung perekonomian.

"Dengan dampak yang cukup berat, memang potensi kemiskinan di Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan akan meningkat," kata Putut dalam video conference, Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Putut mengungkapkan lebih lanjut, untuk mengantisipasi dampak tersebut, dibutuhkan terobosan kebijakan salah satunya melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam menangani COVID-19. Antara lain dengan melakukan penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54 Tahun 2020 untuk dialihkan pada penanganan corona secara terpusat. (pkp/as)

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Berbagi ponsel Dewi Yulianti (kiri) dan Esa Dwinov (kanan) harus berbagi ponsel beberapa minggu terakhir. Esa yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) harus mengikuti kegiatan belajar mengajar online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tugas dan materi belajar diberikan melalui aplikasi pesan singkat. Jika sudah selesai, murid dan orang tua wajib mengirim foto bukti sudah mengikuti kelas.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Tanpa jarak aman Dewi dan Esa tinggal di rumah semi permanen berukuran 25 meter persegi di kawasan padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di sini, rumah-rumah warga saling berhimpitan. Rumah Dewi dibangun dari triplek di mana kamar tidur, dapur, dan ruang tamu menjadi satu. Keluarga Dewi jadi contoh nyata, tidak semua orang memiliki kenyamanan di tengah PSBB.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Minim edukasi Maesaroh harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Setiap hari mulai pukul 8 pagi, Maesaroh harus melewati puluhan gang sempit kawasan Tanah Rendah, Kampung Melayu, untuk berjualan air bersih. Meski sadar akan bahaya COVID-19, wanita yang kerap disapa Yoyo ini tidak selalu menggunakan masker saat berjualan.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Padat penduduk Tanah Rendah merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak pada foto wilayah RW 07, wilayah terpadat di Tanah Rendah. RW 07 terdiri dari 18 RT di mana setiap RT memiliki sedikitnya 60 Kepala Keluarga (KK). Dalam satu rumah bisa diisi hingga 4 KK. Tanah Rendah juga dikenal sebagai daerah langganan banjir di Jakarta.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Hadir dari hulu ke hilir Pemerintah hadir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat di sana akan bahaya COVID-19. Melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pemerintah mencoba mengedukasi warga untuk selalu menjaga kebersihan sebagai upaya terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya penyediaan wastafel mandiri di beberapa lingkungan tempat tinggal warga kurang mampu.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Mengharapkan bantuan sosial Selain dari sektor kebersihan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang kurang mampu. Seorang anggota LMK tengah menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibagikan ke warga Tanah Rendah, Kampung Melayu. Kebutuhan pokok yang disiapkan LMK melengkapi 5.100 paket bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona Disipilin sebagai kunci Meski sudah ada upaya-upaya pencegahan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, kedisiplinan warga jadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masih terlihat anak-anak hingga orang dewasa tidak menggunakan masker dan menerapkan pembatasan sosial di masa PSBB ini. Gang yang sempit semakin menipiskan jarak di antara mereka. (Ed: rap/ml) Penulis: Jafriyal Aba



