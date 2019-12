RI Kebanjiran Impor Produk Cina, dari Laptop hingga Jeruk

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia di November 2019 mencapai US$ 15,34 miliar. Angka itu turun 9,24% dibanding November 2018. Sementara dibandingkan dengan Oktober 2019, impor bulan ini naik tipis 3,94%.

Angka impor US$ 15,34 miliar itu terdiri dari impor migas sebesar US$ 2,13 miliar dan non migas sebesar US$ 13,2 miliar.

Impor migas di November 2019 tercatat naik 21,6% dari posisi Oktober 2019 sebesar US$ 1,75 miliar. Meskipun dibandingkan dengan posisi November 2018, angka itu turun 25,55% dari US$ 2,86 miliar.

Sementara untuk impor non migas di November 2019 itu tercatat naik 1,55% dari Oktober 2019 sebesar US$ 13,0 miliar. Meskipun jika dibandingkan November 2018 turun 5,91% dari US$ 14,03 miliar.

Dari total impor non migas itu masih paling besar berasal dari Cina. Pada November 2019 nilai impor Cina mencapai US$ 4,2 miliar. Sementara negara kedua yang menjadi sumber barang impor RI adalah Jepang sebesar US$ 1,23 miliar.

Baca juga: Kenapa Indonesia Hentikan Ekspor Nikel di Tengah Demam Global?

Barang apa saja yang diimpor dari Cina?

Impor produk dari Cina masih didominasi oleh produk-produk mesin dan peralatan mekanis mencapai US$ 1 miliar dan yang kedua adalah besi dan baja yang nilainya mencapai US$ 908 juta.

Namun jika diperhatikan peningkatannya di November 2019 paling besar terjadi di sektor buah-buah yang naik 48,8% jika dibandingkan Oktober 2019. Bahkan jika dibandingkan dengan November 2018 nilainya naik 109,47%.

"Beberapa barang jenis konsumsi yang naik di November antara lain buah-buahan seperti apel dan jeruk mandarin dari Cina. Itu yang menyebabkan barang konsumsi mengalami kenaikan," kata Kepala BPS Suhariyanto.

Menurut data BPS angka impor apel di November 2019 mencapai US$ 56,16 juta. Angka itu naik 120,98% jika dibandingkan impor apel di Oktober US$ 25,41 juta.

Untuk produk jeruk mandarin impor di November mencapai US$ 12,8 juta. Angka itu naik 190% jika dibandingkan posisi Oktober 2019 sebesar US$ 4,4 juta.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 1. Bahan Bakar Minyak, 26 Milyar Dollar AS Setiap tahun Indonesia membeli produk minyak yang telah diolah senilai 26 milyar Dollar AS atau sekitar 339 trilyun Rupiah. Bahan bakar minyak menempati urutan teratas dalam daftar impor terbesar Indonesia. Singapura adalah sumber terbesar dengan 54%, disusul Malaysia 16% dan Korea Selatan 15%.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 2. Minyak Mentah, 12,1 Milyar Dollar AS Setelah bahan bakar minyak, pemerintah juga gemar mengimpor minyak mentah dari luar negeri, nilainya mencapai 156 trilyun Rupiah. Sebagian besar minyak bumi didatangkan dari Arab Saudi (32%), Nigeria (26%) dan Azerbaidjan (17%).

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 3. Gas Elpiji, 4 Milyar Dollar AS Meningkatnya permintaan akan gas Elpiji memaksa pemerintah membuka keran impor. Tahun 2014 silam Indonesia mengimpor gas senilai 54 trilyun Rupiah, antara lain dari Qatar (49%), Uni Emirat Arab (24%) dan Arab Sauid (18%).

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 4. Suku Cadang Kendaraan, 3 Milyar Dollar AS Setiap tahun Indonesia mengimpor suku cadang kendaraan senilai 39 trilyun Rupiah dari Jepang (43%) dan Thailand (32%). Produk tersebut terutama ditujukan untuk produksi otomotif dalam negeri, yang menurut Kementerian Perindustrian, kapasitasnya sudah menembus angka 2 juta unit per tahun.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 5. Telekomunikasi dan Penyiaran, 2,7 Milyar USD Melonjaknya pertumbuhan industri penyiaran dan telekomunikasi ikut berimbas pada neraca impor Indonesia. Tahun 2014 silam Indonesia mengimpor perlengkapan digital senilai 35 trilyun Rupiah. Kebanyakan alat telekomunikasi dan penyiaran yang dibeli Indonesia berasal dari Cina (62%) dan Vietnam (33%)

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 6. Komputer, 2,2 Milyar USD Cina dan Vietnam lagi-lagi mendominasi produk impor komputer di Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 62% dan 11%. Tahun 2014 nilai barang yang kita impor mencapai 28 trilyun Rupiah. Negara lain yang ikut menjual produk komputernya ke Indonesia adalah Singapura dan Malaysia.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 7. Gandum, 2 Milyar USD Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dalam negeri, Indonesia setiap tahun mengimpor gandum senilai lebih dari 26 trilyun Rupiah. Sumber terbesar adalah Australia (54%), Kanada (19%) dan Amerika Serikat (14%) Penulis: rzn/hp (Observatory of Economic Complexity)



Baca juga:Cina Berinvestasi di Ibu Kota Baru Indonesia?

Benarkah laptop dari Cina merajalela di RI?

Impor barang modal terbilang cukup tinggi yakni mencapai US$ 2,5 miliar. Angka itu naik 2,58% dari bulan sebulan dan turun 3,55% dari November 2018. Dari impor barang modal itu salah salah satu yang paling besar adalah laptop termasuk notebook yang berasal dari Cina.

"Notebook dari Cina dan beberapa transporter dan radio equipment dari AS. Itu contoh beberapa barang modal," kata Suhariyanto.

Impor dari Cina yang meningkat cukup tinggi di November 2019 memang berasal dari mesin dan perlengkapan mekanis yang naik 13,7% dari US$ 885,88 juta menjadi US$ 1 miliar. Dari kelompok itu porsi impor yang paling tinggi adalah produk laptop termasuk notebook.

Tercatat impor laptop di November 2019 mencapai US$ 123,14 juta. Angka itu naik 53% dibandingkan posisi bulan sebelumnya US$ 80,46 juta.

Lihat 10 jenis barang impor paling besar berikut

Sedangkan jika dilihat dari Januari-November 2019 nilai impor mencapai US$ 156,22 miliar. Angka itu turun 9,88% dibandingkan periode yang sama di 2018 sebesar US$ 173,34 miliar.

Impor Januari-November 2019 itu terdiri dari impor migas yang turun 29,6% menjadi US$ 19,75 miliar dan impor non migas yang turun 6,21% menjadi US$ 136,46 miliar.

Jika dilihat dari dari nilainya ada 10 golongan barang impor non migas paling besar di RI. Berikut daftar 10 golongan barang impor paling besar di sepanjang Januari-November 2019:

1. Mesin dan peralatan mekanis US$ 24,5 miliar

2. Mesin dan perlengkapan elektrik US$ 18 miliar

3. Besi dan baja US$ 9,59 miliar

4. Kendaraan dan bagiannya US$ 6,72 miliar

5. Serealia US$ 3,01 miliar

6. Amplas/sisa industri makanan US$ 2,4 miliar

7. Logam mulia, perhiasan/permata US$ 1,84 miliar

8. Gula dan kembang gula US$ 1,5 miliar

9. Bahan bakar mineral US$ 1,44 miliar

10. Buah-buahan US$ 1,25 miliar

pkp/gtp

Baca selengkapnya: detiknews

RI Kebanjiran Impor Produk China, dari Laptop hingga Jeruk