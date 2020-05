Ratusan WNI Kru Kapal AIDA Cruises Jerman Kembali ke Indonesia

Dari keterangan Hansjörg Kunze, Vice President for Communication AIDA, disebutkan bahwa perusahaannya memang menghentikan seluruh operasi pelayarannya mulai 13 Maret lalu setelah menghentikan 2 jalur pelayaran di kawasan Asia pada Februari 2020. Sejak itu sebagian besar dari 14 kapal yang dioperasikan bersandar di Canary Island dan Tenerif.

“Setelah keputusan untuk menghentikan operasi, kami segera berupaya memulangkan para penumpang ke negara mereka masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan memulangkan dan mengamankan para kru dan pegawai kami ke negara asalnya. Kami sangat bersyukur respon dan koordinasi cepat dengan berbagai pihak sangat baik, termasuk tanggapan dan fasilitasi yang diberikan KBRI Berlin”, jelas Hansjörg.

Informasi awal rencana kepulangan para kru Kapal Aida diperoleh KBRI Berlin pada tanggal 23 April 2020. Sejak itu koordinasi intensif dilakukan KBRI Berlin dengan otoritas terkait di Jerman, di Indonesia serta pihak maskapai Condor. Tidak seperti pemulangan pada kondisi normal, pemulangan di masa pandemi ini, banyak hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan dipastikan secara cepat dan tepat.

Pihak AIDA sangat kooperatif dan memperhatikan standar kesehatan bagi para awaknya. Tim dokter AIDA senantiasa memantau kesehatan krunya dan berkoordinasi dengan the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), WHO serta German Robert-Koch-Institute (RKI). Pihaknya juga memastikan bahwa para awak kapal yang dipulangkan tidak terpapar COVID-19 dan telah melalui tes sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku di negara penerima.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Dubes RI Berlin, Arif Havas Oegroseno.”Melalui koordinasi kita dengan pihak AIDA, kita secara tegas mensyaratkan bahwa para ABK yang dipulangkan masing-masing harus telah memiliki sertifikat kesehatan bebas COVID-19, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang”, tutur Dubes Oegroseno.

Dubes Orgoseno menambahkan bahwa sebelum repatriasi ABK Kapai AIDA hari ini, telah dilakukan repatriasi 56 ABK Kapal Mein Schiff 4. Pemulangan dilakukan pada tanggal 16 April 2020 dengan pesawat komersil, melalui koordinasi KBRI Berlin, KJRI Hamburg dan KJRI Frankfurt. Dalam waktu dekat, ada beberapa ABK dari Kapal lain yang rencananya juga akan dipulangkan.

Dampak Virus Corona terhadap Pariwisata Dunia Disneyland Paris Disneyland Paris dan Disney World di Florida, AS akan ditutup hingga akhir bulan Maret 2020. Disney Cruise Line juga akan menunda semua keberangkatan. Pihak pengelola mengatakan keputusan itu dibuat "dengan sangat hati-hati" untuk melindungi para pengunjung dan karyawan. Semua taman tematik Disney di seluruh dunia seperti di Tokyo, Hong Kong dan Shanghai juga akan tetap ditutup.

Dampak Virus Corona terhadap Pariwisata Dunia Destinasi Ski Austria Seluruh area ski di provinsi Salzburg dan Tyrol, Austria mengakhiri musim dingin lebih awal. Pengoperasian kereta gantung akan dihentikan pada hari Minggu (15/3). Hotel dan akomodasi juga akan ditutup mulai hari Senin (16/3). Pemerintah setempat mengatakan kebijakan ini diambil untuk memperlambat penyebaran virus corona. Kedua provinsi tersebut merupakan daerah ski Austria yang paling terkemuka.

Dampak Virus Corona terhadap Pariwisata Dunia Pendakian ke Everest Otoritas Cina memberlakukan penutupan jalur pendakian Gunung Everest melalui sisi utara. Pemblokiran izin untuk melakukan ekspedisi ke gunung tertinggi di dunia ini telah berlaku sejak Kamis (12/3).

Dampak Virus Corona terhadap Pariwisata Dunia Kapal Pesiar di Mediterania Perusahaan kapal pesiar Costa Crociere di Mediterania membatalkan seluruh keberangkatan. Penangguhan ini berlaku sejak 10 Maret hingga 3 April 2020. Kebijakan perusahaan asal Italia ini memengaruhi ribuan penumpang. Sementara kapal-kapal yang masih beroperasi di Mediterania saat ini hanya untuk menurunkan penumpang.

Dampak Virus Corona terhadap Pariwisata Dunia Kubah Reichstag di Berlin Kubah dan teras atap gedung parlemen yang dikenal dengan Reichstag di Berlin, Jerman telah ditutup untuk umum sejak Selasa (10/3) hingga waktu yang belum ditentukan. Kubah kaca Reichstag menjadi salah satu tujuan wisata para turis dan ikon kota Berlin dan mampu menarik 2,5 juta wisatawan dalam setahun. (Ed: ha/yp) Penulis: Andreas Kirchhoff, Susan Bonney-Cox



Pesawat charter Condor, DE 8536 yang mengangkut ABK WNI, diberangkatkan dari bandara Frankfurt pukul 15.45 waktu setempat. Direncanakan pesawat akan tiba di Bandara Seokarno Hatta, pada Minggu, 3 Mei 2020. Dari cengkareng mereka akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing dengan trasnportasi bus. Untuk ABK yang berdomisili di Sulawesi, rencananya akan diinapkan di hotel terlebih dahulu hingga penerbangan dalam negeri tersedia kembali. Seluruh biaya pemulangan para kru termasuk untuk pengaturan transportasi dan akomodasi di Indonesia ditanggung oleh pihak AIDA.

Setidaknya terdapat sekitar 1000 WNI yang bekerja di perusahaan AIDA. Sebagian besar bekerja sebagai awak kapal dan beberapa orang sebagai staf kantor yang berpusat di Rostock dan Hamburg, Jerman. Hansjörg Kunze menyebutkan bahwa para kru yang dipulangkan ke negaranya telah dipenuhi hak gajinya. Sebagian ada yang memang telah habis masa kontraknya. Sementara bagi mereka yang masa kontraknya baru akan habis dalam beberapa bulan ke depan, pihak perusahaan akan memberikan gaji untuk 60 hari ke depan, yang akan dibayarkan setelah mereka tiba di negaranya.

“Dari pengamatan kami, para kru asal Indonesia termasuk yang paling ramah dan banyak disenangi penumpang terutama yang berbahasa Jerman. Mereka adalah para pekerja yang gigih dan telaten. Kita berharap setelah situasi kembali normal nanti, mereka dapat kembali bekerja di perusahaan kami, tutur Kinze.

AIDA merupakan perusahaan Kapal Pesiar dengan total pegawai sekitar 15.000, dan 13.500 di antaranya adalah para awak kapal. Kapal ini beroperasi di wilayah Mediterrania, sekitar Canary Islands, di sebelah utara Laut Baltic, Karibia, America Utara, Dubai and Asia. Sejak 2004 perusahaan ini dalam Costa Group. Selain itu perusahaan ini juga anggota dari Carnival Corporation & plc yang merupakan salah satu organisasi jasa perjalanan liburan terbesar di dunia.

vlz/as (kbri berlin)