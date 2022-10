Kampanye-kampanye dalam bentuk petisi termasuk aksi iklim telah dilakukan oleh Kpop4planet. Beberapa di antaranya adalah "No K-pop On a Dead Planet" dan juga "Tokopedia4Bumi". Tokopedia4Bumi merupakan petisi mereka agar e-commerce tersebut menggunakan energi terbarukan dan 'go green' pada tahun 2030. Sebanyak 2.083 fans ikut menandatangani petisi tersebut.