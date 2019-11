Quo Vadis, Sumber Daya Manusia di Bidang Seni?

Secanggih apapun mobil balapnya, kalau pembalapnya tidak memiliki kemampuan, keberanian dan kepintaran berstrategi untuk menang, mobil itu tidak akan pernah jadi juara.

Sebagus apapun pianonya, kalau pianisnya salah pencet tuts melulu, ataupun kalau permainannya canggih tapi musiknya itu-itu saja, piano itu tidak akan menghasilkan musik berkualitas tinggi.

Tidak pernah ada negara maju di dunia ini yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul pula sebagai faktor utamanya, walaupun negara itu memiliki kekayaan tambang, keindahan alam, kesuburan tanah, kecanggihan infrastruktur fisik dan apapun yang membuat negara itu kaya melimpah.

Indonesia memiliki segalanya, termasuk SDM yang (berpotensi) unggul

Saya ingin melihat melalui mikroskop di bidang saya saja: musik klasik, dan semoga ini mencerminkan bidang-bidang seni lainnya juga. Ke mana ratusan pianis yang telah kuliah ke luar negeri, beberapa di antaranya berprestasi dan berkarier di luar negeri, dan apa kontribusi yang telah mereka (atau saya harus menyebut: kami) berikan untuk negara dalam bidang sosial, mengundang investasi asing dan menangkal bahaya nomor satu sampai sembilan saat ini, yaitu radikalisme?

Kalau Anda mengirim anak Anda untuk les musik (klasik), cobalah sekali-kali lihat cara guru musiknya mengajarnya. Apakah benar cara mengajarkannya membuat anak Anda lebih merdeka, kreatif dan imajinatif? Ternyata banyak yang akan menjawab "tidak".

Banyak sekolah musik (termasuk yang berkualitas) yang hanya mengajarkan anak Anda bagaimana menjadi seorang musikus yang jari-jarinya bergerak cepat, akurat dan bisa memainkan repertoire musik klasik yang semuanya didikte oleh gurunya. Intinya, ia diharapkan nantinya fasih memainkan karya-karya komponis "Barat" dan sudah lama mati, seperti Bach, Tchaikovsky, dll seperti layaknya seorang pianis Eropa.

Penulis: Ananda Sukarlan

Pengembangan karakter? Kreativitas?

Apalagi sensitivitas terhadap lingkungan sekeliling? Maaf, guru musik tidak dibayar untuk hal-hal tersebut .... atau?

Pendidikan seni tidak bisa dilakukan dengan cara dan pendekatan yang sama dengan pendidikan ilmu eksakta. Dalam berekspresi, langit tidak hanya biru dan daun tidak hanya hijau di kanvas sang pelukis.

Simfoni Mozart atau siapa pun tidak harus dimainkan dengan tempo yang persis sama setiap kali. Kesedihan, kesepian dan semua perasaan memiliki spektrum yang sangat luas yang tidak bisa diekspresikan dengan akurat dengan kata-kata, dan dialami berbeda oleh orang yang berbeda.

"Imagination is more important than knowledge", kata Einstein yang notabene adalah seorang ilmuwan. Saya mendesain kompetisi piano Ananda Sukarlan Award (ASA) yang ke-7 kalinya tahun 2020 bukan lagi untuk mencari pianis yang hanya trampil dan bisa pamer virtuositas. ASA selalu mencari pianis yang memiliki karakter dan identitas yang kuat serta pemahaman serta konsep dan kualitas artistik yang jelas, dan saya menyadari kesalahan dan kekurangan kami di edisi sebelumnya yang terlalu banyak membatasi kreativitas. Kami mencari musikus yang berpikiran "out of the box" (yang harusnya memang demikianlah cara berpikir seorang seniman).

Para peserta juga dinilai dari strategi pemilihan repertoire-nya yang akan menentukan potensi kesuksesannya di masa datang lewat "roadmap" yang ia desain sendiri.

Peserta tidak "ditentukan" untuk memainkan karya-karya yang diwajibkan, karena itu saya anggap mematikan kreativitasnya dan hanya akan menjadikannya seorang pianis tanpa intuisi dan imajinasi. Ia diharapkan memilih musik yang mencerminkan karakter dan identitasnya.

Ini "memaksa" kami, pihak penyelenggara kompetisi, serta guru dari peserta tersebut untuk tidak mendikte atau mewajibkannya memainkan karya-karya tertentu yang belum tentu cocok untuk karakter, musikalitas bahkan tekniknya yang akhirnya tidak berguna untuk kariernya di masa depan.

Banyak guru piano yang "merasa jadi repot" melihat syarat dan ketentuan ASA 2020 yang sangat berbeda dengan kompetisi lain saat ini di dalam atau luar negeri, bahkan ASA edisi-edisi sebelumnya. Ini juga mencerminkan prinsip dan ide saya bahwa "Indonesian problems have Indonesian solutions".

Mencoba membuat peringkat pertunjukan artistik yang akurat untuk mengurutkannya ke dalam daftar: pemenang, runner-up, dan turun terus adalah suatu hal yang mustahil.

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Adhi Jacinth Tanumihardja Di umur 12 tahun ia kian serius berlatih piano. Tak hanya mengiring musik gereja ia pun kerap mengiringi paduan suara. Pada usianya yang ke-17 ia memutuskan melanjutkan studi pedagogi musik di Jerman. Perjalanan bermusiknya tak berhenti di Piano tetapi juga Harpsichordist atau piano kuno.

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Harpischord Dikenal sebagai pengiring musik Baroque yang kerap dikomposisi tahun 1600-1750. Harpischordist dikenal juga sebagai alat musik string layaknya piano tua dengan suara yang halus, tidak sekuat organ maupun piano. Intonasi saat memukul tuts pada harpsicord cenderung sama, hanya dibedakan saat sang pemusik mengambil jeda.

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Johann Sebastian Bach Adhi sangat menyukai Bach. Bach lahir dari keluarga pemusik di Eisenach, Thüringen, Jerman, tahun 1685. Biola adalah alat musik pertama yang dipelajarinya, baru kemudian organ dan harpsicord. Di usianya yang ke 18 tahun Bach mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai organis di Weimar. Salah satu karyanya yang begitu terkenal adalah cantata "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit"

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Saat mengajar musik kepada anak-anak Mengajar musik harusnya menyenangkan seperti bermain sehingga fantasi anak pun bisa berkembang. Caranya? Improvisasi! Jangan hanya mengajarkannya not saja tapi berkisahlah dengan mereka ‘’Bayangkan jika penyihir datang… seperti apa suasananya?’’

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Belajar musik saat budget terbatas Tak hanya orang Eropa, orang Indonesia juga sangat musikal. Walau pendidikan musik masih cenderung mahal di tanah air, bukan berarti tidak bisa mencoba bermusik. ‘’Ikutlah Choir,’’saran Adhi, ‘’dalam Choir kita bisa belajar bermusik dan terus berproses.’’

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Tantangan bermusik di Jerman Dunia musik Jerman sarat Audisi, tak hanya untuk masuk sekolah musik – berkarir dalam dunia musik pun harus melewati rangkaian test yang panjang. Harus siap audisi jika mau mementaskan musik di Jerman. Kesiapan dibangun lewat latihan. Kuncinya? Lakukanlah segenap hati, pasti bisa berhasil.

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Sekolah musik di Jerman Di Jerman, sekolah musik tidk hanya dikelolaswasta tapi juga publik dengan dukungan pemerintah, sehingga semua bisa belajar musik tanpa harus bayar mahal dengan kualitas pengajar yang terjamin. Tak punya piano? Anda bisa pergi ke perpustakaan terdekat yang memiliki ruang piano atau pinjam dari toko penyewaan alat musik.

Pianis dan Harpsichordis Indonesia di Jerman Berkolaborasi dengan musisi asing Selain mengajar musik, Adhi pun aktif bermusik di tiga ensemble berbeda: Klang Weber, Lestro Armonico, dan L'Art de la modulation. Untuk bisa turut serta dalam pementasan musik di Jerman, setiap grup harus memasukkan aplikasi pada penyelenggara dan harus memiliki reputasi yang baik. Tahun 2019 Adhi akan menggelar serial konser Continuo. Penulis: Sorta Caroline



Apa perbedaan pianis ranking ke-5 dan 6? Atau 15 dan 18?

Bagaimana pun, manfaat langsung dari kompetisi musik dalam bentuk uang, pengadaan konser dan kadang-kadang kontrak rekaman hanyalah untuk pemenang hadiah tertinggi.

Di bawah itu, semua hanya menjadi ranking yang diurutkan oleh para juri dengan susah payah (dan sering tidak akurat). Konsep penilaian penampilan yang tepat dalam kompetisi musik adalah sebuah ilusi, terutama ketika hasil penjurian diproses menggunakan sistem penilaian poin numerik.

Seberapa besar kemungkinan hasilnya mencerminkan kualitas sebenarnya dari semua peserta? Kinerja artistik sama sekali tidak dapat diukur dengan cara ini. Tidak ada hasil karya seni yang lebih membosankan daripada karya yang tidak memiliki karakter dan identitas yang kuat. Hasil karya seni adalah ekspresi yang paling jujur, dan jika ekspresi itu tidak dapat dirasakan secara otentik, berarti seniman itu belum jujur. Paling tidak terhadap dirinya sendiri.

Selain sebagai komponis & pianis, A.Sukarlan juga aktif sebagai blogger di Andy Skyblogger's Log, dan membuat vlog di Youtube channelnya Ananda Sukarlan. Twitter & Instagramnya @anandasukarlan bukan hanya mengulas tentang musik, tapi masalah sosial, budaya dan politik pada umumnya. Ia membagi waktunya antara Spanyol (di rumahnya di perbukitan di Cantabria) dan Indonesia (di apartemennya di Jakarta).

