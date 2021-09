Puluhan Staf WHO Diduga Terlibat Pelecehan Seksual Saat Tangani Ebola di Kongo

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (28/09) akhirnya merilis laporan final dari Komisi Independen terkait tuduhan pelecehan seksual yang terjadi selama wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo.

Laporan tersebut memuat lebih dari 80 kasus dugaan pelecehan seksual antara tahun 2018 dan 2020, yang di antaranya diduga dilakukan oleh 20 staf WHO.

Laporan penyelidikan ini merupakan respons atas hasil investigasi yang dilakukan oleh The New Humanitarian dan Thomson Reuters Foundation pada Oktober 2020 silam. Investigasi tersebut mengungkap bahwa setidaknya 30 perempuan menuduh para pria yang bekerja untuk WHO melakukan eksploitasi dan pelecehan seksual.

Investigasi juga mengungkap bahwa sebanyak 51 perempuan melaporkan bahwa pelecehan tidak hanya terjadi di organisasi-organisasi PBB seperti WHO, UNICEF, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) saja, tapi juga di beberapa organisasi bantuan seperti Oxfam, Doctors Without Borders (MSF), World Vision, dan ALIMA.

Merespons laporan penyelidikan ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pun meminta maaf.

"Hal pertama yang ingin saya katakan kepada para korban dan penyintas adalah saya minta maaf,” ujarnya dalam konferensi pers. "Ini adalah prioritas utama saya bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Pelaku adalah warga Kongo dan warga asing

Identitas 83 tersangka pelaku pelecehan kini telah diketahui oleh otoritas PBB. Baik warga negara Kongo maupun warga asing dilaporkan terlibat.

Dalam 21 kasus, tim penyelidik secara pasti meyakini bahwa tersangka pelaku pelecehan adalah pegawai WHO yang ditugaskan dalam rangka penanganan wabah Ebola di negara itu.

Menurut laporan, mayoritas tersangka adalah staf asal Kongo yang dipekerjakan sementara. Mereka dituduh memanfaatkan wewenangnya untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa tim penyelidik mewawancarai puluhan perempuan yang mengaku ditawari pekerjaan sebagai imbalan seks. Tim penyelidik juga mewawancarai perempuan yang diduga menjadi korban pemerkosaan. Hasilnya, ada sembilan kasus yang ditemukan.

Kepada koresponden DW di Butembo, salah satu korban menceritakan kisahnya.

"Ada salah satu warga asing yang menyukai Anda. Jika Anda menyerahkan diri kepadanya, Anda akan segara mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

"Awalnya saya bekerja sebagai ahli kebersihan di pusat perawatan Ebola. Sebulan kemudian, dia mengangkat saya menjadi administrator kamp,” tambahnya.

Tak ada dukungan untuk korban

Laporan setebal 35 halaman itu menyoroti bahwa "skala insiden eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi dalam penanganan wabah Ebola ke-10, berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan yang dialami korban.”

Menurut laporan, para korban "tidak diberikan dukungan dan bantuan yang layak untuk melewati pengalaman yang merendahkan seperti itu.”

Laporan juga menemukan ada "kegagalan struktural yang jelas dan ketidaksiapan dalam mengelola risiko insiden ekploitasi dan pelecehan seksual.” Selain itu, tim penyelidik menggarisbawahi bahwa "ada persepsi di pihak korban bahwa staf lembaga punya impunitas.”

gtp/ha (AP, AFP)