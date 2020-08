Protes di Thailand Bidik Militer dan Kerajaan

Mengenal Putri Ubolratana Lebih Dekat

Seperti Selebriti

Putri Ubolratana tidak menghindar dari sorotan. Sejak tahun 2003, ia kerap muncul di layar kaca layaknya selebriti. Ia telah membintangi drama televisi, diantaranya berjudul Kshatriya dan Anantalai. Dia juga tampil dalam film Thailand, Where Miracle Happens dan My Best Bodyguard. Selain itu, ia juga pernah menjadi host talk show To Be Number One Variety. (Sumber: Channel News Asia/Ed.: na/hp)