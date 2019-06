Privilese dan Kesuksesan: Bukan Salah Orangnya Jika Gagal Tak Sesuai Cita

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya - Miskin Amat Dalam

7. Amerika Serikat

Perekonomian dan pasar keuangan AS terus membaik di tahun 2015 – 2016. Dibandingkan dengan banyak negara OECD lainnya, AS memiliki lebih banyak aktivitas ekonomi di sektor swasta dibanding publik. Jumlah individu dengan kekayaan di atas US% 50 juta enam kali lebih banyak dibanding Cina. Satu persen orang terkaya di negara adi daya ini menguasai aset kekayaan sebesar 42,1%.