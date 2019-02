Simpatisan ISIS

Presiden Trump Tolak Perempuan Simpatisan ISIS Kembali ke AS

AS menolak kepulangan perempuan yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Menlu AS menyatakan Hoda Muthana bukan warga AS, namun pengacara keluarganya menolak klaim itu.

Presiden AS Donald Trump lewat Twitter menyebut langsung kasus ini dan menyatakan, dia telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo agar tidak mengizinkan Hoda Muthana kembali ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Mike Pompeo sudah mengumumkan bahwa Hoda Muthana, anak keluarga diplomat Yaman yang dilahirkan di New Jersey, tidak akan diizinkan masuk lagi ke AS dengan alasan, remaja perempuan itu tidak memiliki paspor AS. Amerika Serikat tidak akan memulangkan perempuan berusia 24 tahun itu, yang telah meninggalkan AS untuk bergabung dengan kelompok teror ISIS, kata Mike Pompeo hari Rabu (20/2). "Hoda Muthana bukan warga negara AS dan tidak akan diterima di Amerika Serikat. Dia tidak memiliki dasar hukum, tidak punya paspor AS yang sah, tidak punya hak untuk memiliki paspor, atau visa untuk bepergian ke Amerika Serikat," tandas Pompeo.

Pengacara bantah klaim pemerintah AS Namun pengacara keluarga Muthana, Hassan Shibly, menolak klaim Mike Pompeo. Dia menunjukkan sertifikat kelahiran Hoda Muthana yang menyebut bahwa perempuan itu lahir di New Jersey tahun 1994. Hassan Shibly juga menerangkan, Hoda punya paspor AS ketika pergi ke Suriah tahun 2014 untuk bergabung dengan ISIS. Amerika Serikat biasanya memberikan kewarganegaraan secara otomatis kepada anak yang lahir di negara itu, kecuali anak dari keluarga diplomat. Hassan Sibly mengatakan, ketika Hoda lahir, ayahnya sudah bukan diplomat lagi. Hoda Muthana saat ini berada dalam tahanan pihak Kurdi di Suriah bersama putranya yang berusia 18 bulan. Dia mengatakan ingin pulang ke Alabama dan mengaku dia "dicuci otak" oleh ISIS tahun 2014. Selama bergabung dengan ISIS, Hoda Muthana aktif membuat propaganda untuk kelompok teror itu dan menyerukan para jihadis agar membunuh warga AS. Dia pernah mengunggah foto di internet yang menunjukkan empat perempuan yang sedang membakar paspornya, di antaranya paspor AS setelah ia memutuskan bergabung dengan ISIS. Baca juga: Inggris Cabut Kewarganegaraan Remaja Anggota ISIS yang ke Suriah Menlu AS Mike Pompeo: "Dia bukan warga negara AS" Kesulitan memulangkan para jihadis asing di Suriah Beberapa hari lalu Presiden AS Donald Trump menuntut negara-negara Eropa agar memulangkan warganya yang masih ditahan di Irak dan Suriah karena bergabung dengan ISIS. Trump mengancam, jika tidak, pasukan AS akan membebaskan mereka agar bisa pulang sendiri ke negaranya. Namun beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, menyatakan tidak semudah itu memulangkan para tahanan ISIS karena kurangnya informasi mengenai status kewarganegaraan mereka dan bukti-bukti untuk mengajukan mereka ke pengadilan. "Ini tentu tidak semudah yang dipikirkan di Amerika," kata Menlu Jerman Heiko Maas. Warga asing anggota ISIS yang ditahan di Suriah ini bisa datang ke Jerman, kata dia, hanya jika dipastikan mereka memang warga negara Jerman dan bisa segera ditahan dan diadili. Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Tergiur janji manis Banyak keluarga tergiur dengan janji kekalifatan Islamic State alias ISIS di Suriah dan Irak yang ditawarkan lewat internet. Harapan mendapat pendidikan dan layanan kesehatan gratis, upah tinggi dan jalani keislaman kekhalifahan mendorong gadis Indonesia memboyong keluarganya ke Suriah.

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Sampai menjual properti Keluarga Nurshardrina Khairadhania, bahkan sampai menjual rumah, kendaraan dan perhiasan untuk membiayai perjalanan mereka ke Raqqa, Suriah. Sesampainya di sana, kenyataan tak sesuai harapan. Tiap perempuan muda dipaksa menikahi gerilayawan ISIS. Semntara yang pria wajib memanggul senjata dan berperang. Nur dan bibinya masuk dalam daftar calon pengantin yang disiapkan buat para gerilyawan.

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Beberapa bulan penuh derita Beberapa bulan setelah menderita di Raqqa, Nur dan keluarganya melarikan diri dengan membayar penyelundup buat keluar dari wilayah ISIS. Neneknya meninggal dunia, pamannya tewas dalam sebuah serangan udara dan beberapa anggota keluarga lainnya dideportasi sejak baru tiba di Turki. Bersama ibu, adik dan sanak saudara yang lainnya Nur berhasil masuk kamp pengungsi Ain Issa, milik militer Kurdi.

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Jalani interogasi Para WNI pria yang lari dari ISIS pertama-tama diamankan militer Kurdi dan diinterogasi. Setelah perundingan panjang, kini mereka dipulangkan ke Indonesia dan jalani program deradikalisasi yang disiapkan pemerintah. Menyesal! Tinggal kata tersebut yang bisa dilontarkan.

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Surga atau neraka? Banyak relawan dari Indonesia yang ingin menjadi jihadis atau pengantin jihadis, untuk mengejar 'surga' yang dijanjikan Islamic State di Suriah atau Irak. Namun menurut mereka yang ditemui adalah 'neraka'

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Nur: IS tidak sesuai kaidah Islam Dalam wawancara dengan Associated Press, Nur menceritakan perilaku jihadis ISIS tidak sesuai kaidah Islam yang ia pahami. "ISIS melakukan represi, tak ada keadilan dan tak ada perdamaian. Warga sipil harus membayar semua hal, listrik, layanan keseahatan dan lainnya. Sementara jihadis ISIS mendapatkannya secara gratis."

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Proses pemulangan Banyak kalangan yang tergolong naif atau garis keras atau gabungan keduanya bergabung dengan ISIS, pada akhirnya menyerahkan diri atau ditangkap aparat keamanan. Pejabat Kurdi di Raqqa menyebutkan proses itu interogasi diperkirakan berlangsung hingga enam bulan, sebelum diambil keputusan bagi yang bersangkutan.

Penyesalan Para WNI Simpatisan ISIS Termasuk dari Jerman Banyak warga negera-negara lain yang juga terbuai janji ISIS. Termasuk dari Jerman. Majalah mingguan Jerman Der Spiegel melaporkan bulan Juli 2017, sejumlah perempuan Jerman yang bergabung dengan ISIS dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gadis berusia 16 tahun dari kota kecil Pulsnitz dekat Dresden, menyesal bergabung dengan ISIS. Ed (ap/as/berbagai sumber)

hp/vlz (afp, rtr, dpa)

Laporan Pilihan