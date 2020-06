Prajurit TNI Gugur Saat Insiden di Kongo, Menlu Minta Investigasi dan Cari Pelaku

10 Negara Paling Berbahaya di Dunia

3. Afghanistan (skor GPI: 3.427)

Negara ini selama beberapa dekade diduduki kekuatan asing . Setelah serangan teror 11 September di New York, AS menggulingkan kekuasaan Taliban di negara itu. Sejak 2001 tentara AS bercokol di negara itu. Akibat perang yang tak kunjung henti, infrastruktur negara rusak berat. Foto: polisi Afghanistan menjaga lokasi tempat terjadinya serangan bom di Kabul, 19 Mei 2015.