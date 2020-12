Polisi Jerman Selamatkan Lukisan Senilai Rp 4,8 Miliar dari Tempat Sampah Bandara

Pencurian Benda Seni Paling Spektakuler dalam Sejarah

Perampokan karya seni terbesar di Eropa

Pada tahun 2008, pencuri bersenjata mencuri empat lukisan dengan nilai total lebih dari Rp 2,4 triliun dari koleksi Bührle di Zurich. "The Boy in the Red Vest" karya Paul Cézanne, "Ludovic Lepic and His Daughters" oleh Edgar Degas, "Blossoming Chestnut Branches" oleh Vincent van Gogh, dan "Poppy Field Near Vétheuil" karya Claude Monet (foto) semuanya berhasil diselamatkan.