Polisi Belanda Gagalkan Rencana Serangan Teror Besar-Besaran

Solidaritas Dunia Terhadap Perancis

Berbagi Trauma

Gedung One World Trade Centre di New York yang dibangun di atas puing-puing menara kembar yang hancur berkat serangan teror 11.09.2001, menyinari menaranya dalam warna warni bendera Perancis. Menyusul seragnan di Paris, kepolisian New York menyiagakan aparatnya untuk memperketat pengamanan hingga batas waktu yang belum ditentukan.