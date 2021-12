Bosnia Kecam Saran PM Hungaria Terkait Retorika Anti-Muslim

Seberapa Terintegrasi Muslim di Eropa?

‘Muslim di Eropa - terintegrasi namun tak diterima’

Seluruh informasi terkait bagaimana integrasi Muslim di Eropa dirilis oleh Yayasan Bertelsmann dengan judul riset ‘‘Muslims in Europe - Integrated but not accepted?’ Kesimpulan diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan terhadap lebih dari 10.000 orang di Jerman, Austria, Swiss, Perancis dan Inggris. Pengungsi Muslim yang tiba di Eropa sebelum tahun 2010 tidak termasuk dalam kelompok responden.