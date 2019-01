Pimpinan Oposisi Juan Guaido: Ada Pertemuan Rahasia Dengan Militer

Dipotong Lima Nol, Seberapa Terpuruk Mata Uang Venezuela?

Sekantung Uang untuk Sekantung Tomat

Adapun satu kilogram tomat di Venezela dibanderol 5 juta Bolivar atau sekitar US$ 0,76. Saat ini nilai tukar Bolivar terhadap Dollar AS berada di kisaran 6.900.000 Bolivar untuk setiap Dollar. Padahal lima tahun silam nilainya hanya 6.000 Bolivar per satu Dollar AS.