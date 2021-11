Cile Laksanakan Pilpres Saat Bersiap Tulis Ulang Konstitusi Era Pinochet

Colonia Dignidad: Kisah Kelam Koloni Jerman di Chili

Penebusan terakhir

Kurt Schnellenkamp, rekan Paul Schäfer, dipenjara tahun 2013. Ia berusia 88 tahun saat pengadilan Chili menjatuhkan vonis atas kasus penahanan ilegal dan kekerasan seksual terhadap anak. Putranya, Klaus, yang melarikan diri dari sekte totalitarian tersebut, menuliskan kisah masa kecilnya dalam buku berjudul "Born in the Shadow of Fear," tahun 2007.