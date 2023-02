Pharrell Williams Jadi Direktur Kreatif Pria Louis Vuitton

Pharrell Williams ditunjuk sebagai Direktur Kreatif Busana Pria Louis Vuitton (LV) pada hari Selasa (14/02).

Dalam sebuah cuitan, label mode fesyen tersebut mengumumkan, "Louis Vuitton dengan senang hati menyambut @Pharrell sebagai Direktur Kreatif Pria yang baru."

Sebelum perusahaan LV mengunggah cuitan tersebut, The Wall Street Journal dan surat kabar Prancis Le Figaro telah melaporkan bahwa pemilihan untuk posisi tersebut memang sudah dekat.

Sebagai Direktur Kreatif Busana Pria di Louis Vuitton, Williams akan mengambil alih posisi mendiang Virgil Abloh, yang meninggal akibat kanker pada November 2021 lalu, mantan pemimpin dari salah satu merek fesyen mewah paling dikenal di dunia tersebut.

Sebelum kematiannya, Abloh mencetak rekor sejarah sebagai pemimpin kulit hitam pertama untuk rumah mode LV tersebut. Dia membawa gaya khas "streetwear”, yang dipadukan dengan skateboard dan budaya seni grafiti ala anak muda, serta sentuhan dekonstruktivisme yang brutal.

Williams diangap peka akan gaya "streetwear” khas Louis Vuitton Foto: Alberto Pezzali/AP/picture alliance

Mengapa Pharrell Williams?

Meskipun Williams belum pernah dikabarkan akan menggantikan Abloh, posisi deretan terdepannya di peragaan busana selama bertahun-tahun, serta kombinasi status Williams dengan budaya pop itulah yang mengukuhkan alasan pemilihannya.

Kepekaan Williams terhadap gaya "streetwear” itu juga mendorong Louis Vuitton untuk memilih megabintang musik berusia 49 tahun tersebut, melanjutkan perjuangan Abloh.

Ketika Abloh meninggal, Williams sempat menulis: "Virgil, Anda adalah seorang jenius kreatif yang baik hati, murah hati, dan penuh perhatian. Karya Anda sebagai manusia dan karya Anda sebagai makhluk spiritual akan hidup selamanya."

CEO baru Louis Vuitton, Pietro Beccari, memuji "visi kreatif Williams yang melampaui dunia mode," dan mengatakan bahwa dia akan memimpin perusahaan fesyen tersebut "menuju babak baru yang sangat menarik."

Penulis lagu, produser, sekaligus artis ini sebelumnya juga pernah bermitra dengan Louis Vuitton di masa lalu, meskipun hanya berfokus pada produk perhiasan dan kacamata hitam, 15 tahun yang lalu. Williams sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan merek-merek lainnya seperti Adidas, Diesel, Chanel, dan Moncler.

Williams menjadi salah satu pemilik merek denim G-Star Raw pada tahun 2016 dan ikut mendirikan merek Billionaire Boys Club dengan desainer Jepang Nigo pada tahun 2003. Istrinya juga merupakan perancang busana Helen Lasichanh, yang dinikahinya pada tahun 2013 silam.

Koleksi pertama akan diluncurkan Juni

Sebagai seorang musisi, Williams telah bekerja sama dengan banyak rekan artis lainnya seperti Daft Punk, Gwen Stefani, Jay-Z, Justin Timberlake, Madonna, Shakira, dan Snoop Dogg.

Williams sendiri terkenal berkat lagu "Happy”. Kemudian dengan Daft Punk, dia berkolaborasi menghasilkan lagu "Get Lucky" dan "Lose Yourself to Dance". Nominator Oscar dua kali itu juga telah memenangkan 13 Grammy Awards.

Koleksi pertama Williams untuk Louis Vuitton akan memulai debutnya pada bulan Juni saat pekan mode pria di Paris berlangsung, kata perusahaan tersebut.

kp/hp (AFP, Reuters)