Petugas ATC Bandara Palu Berkorban Selamatkan Nyawa Penumpang

Saat gempa berkekuatan 7,7 SR mengguncang Palu, pesawat Batik hendak lepas landas dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Saat itu Anthonius Gunawan Agung, petugas ATC sedang memandu agar pesawat dapat terbang dengan selamat. Akibat mengemban tugas inilah, Agung tak sempat menyelamatkan diri dan memilih melompat dari menara pengawas bandara.

"Beliau belum dapat turun karena pesawat belum take-off. Beliau menunggu pesawat Batik hingga airborne. Setelah pesawat airborne, kondisi gempa sudah semakin kuat. Beliau akhirnya memutuskan melompat dari cabin tower (lantai empat). Akibatnya, beliau mengalami patah kaki," ungkap Direktur AirNav Indonesia, Novie Riyanto melalui keterangan tertulis kepada pers.

Agung yang mengalami luka patah tulang di sekujur tubuhnya sempat akan dibawa ke Balikpapan. Namun sebelum berangkat dengan helikopter, Agung sudah meninggal dunia. Jenazah Agung akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di Makassar. Atas dedikasinya memastikan keselamatan penerbangan, AirNav Indonesia pun memberikan penghargaan dengan menaikkan pangkat Agung dua tingkat.

“Safe flight Batik Air... Take Care“

Aksi Agung yang rela mengorbankan nyama demi menyelamatkan penumpang mendapat apresiasi dari pilot Batik Air yang melakukan kontak terakhir dengannya. Melalui akun Instagram miliknya @Icoze_ricochet menceritakan kata terakhir Agung saat roda pesawat Batik Air terangkat dari landasan.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Korban tewas bertambah Seorang ayah menggendong jenazah anaknya yang tewas akibat tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Tsunami setinggi 2 meter menyapu pesisir Palu dan Donggala. Diperkirakan jumlah korban jiwa di Palu mencapai 384 orang. Sementara lokasi terparah di Donggola sulit dicapai tim evakuasi, sehingga diperkirakan jumlah korban jiwa dapat terus bertambah.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Identifikasi korban Meski jumlah korban tewas yang dievakuasi mencapai ratusan korban, namun yang dapat diidentifikasi melalui empat rumah sakit di Palu menurut catatan BNPB masih puluhan. "Jumlah itu juga sebagian karena tsunami, sebagian karena gempa sebelumnya yang mengakibatkan tsunami itu. Misalnya saat gempa itu tertimpa reruntuhan," papar juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Tsunami 5 meter Banyak korban tewas yang ditemukan di sekitar pantai Palu. BNPB menyebutkan tsunami yang menghantam Palu sempat mencapai ketinggian lima meter. Saat terjadi gempa yang disusul tsunami sebagian besar warga masih tetap melanjutkan aktivitas, dan terlambat menyelamatkan diri.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Tak segera lari Jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah, sebab diketahui ada "puluhan hingga ratusan" orang yang sedang berkumpul melakukan perayaan di pantai Talise, Palu saat tsunami terjadi. "Ketika peringatan tsunami terjadi kemarin, warga tetap melanjutkan aktivitas mereka di dekat pantai dan tidak segera berlari dan mereka menjadi korban," ungkap juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Ratusan terluka Lebih dari 540 orang terluka dan dirawat di lima rumah sakit di Palu. Sebagian besar terluka akibat tertimpa reruntuhan, atau saat menyelamatkan diri. Saat gempa banyak tembok bangunan yang rubuh.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Peringatan tsunami Sebelum gempa berkekuatan 7,7 SR yang memicu tsunami terjadi, sekitar tiga jam sebelumnya, gempa pertama terjadi di Donggala. Peringatan dini tsunami segera aktif saat gempa terjadi, namun sesudah setengah jam dan situasi dianggap kondusif, peringatan tsunami diakhiri. Peringatan dicabut berdasarkan pemantauan visual dan peralatan di laut.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Tanpa listrik Pasca gempa, infrastruktur hancur dan saluran komunikasi terputus. Warga bertahan di lapangan terbuka, karena takut berada di dalam bangunan bila gempa susulan terjadi.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Akses jalan dari Poso ke Palu Terputus Akibat gempa dan tsunami, jalanan di Palu, Sulawesi Tengah, sulit diakses akibat jalan yang menghubungkan Poso dan Palu terputus. Bukan hanya di dalam kota, akses di wilayah perbatasan dengan kota tetangga juga terdampak gempa. Donggala, wilayah yang terkena dampak terparah sulit dicapai, sehingga evakuasi korban terhambat.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Evakuasi daerah terparah Warga turut membantu proses evakuasi para korban pasca gempa mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat (28/09). Presiden Jokowi juga memerintahkan Menko Polhukam untuk mengkoordinasi BNPB serta menginstruksikan TNI untuk melakukan penanganan darurat baik pencarian korban, evakuasi, maupun penyiapan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan korban selamat.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Penyebab gempa dan tsunami Donggala dan Palu Gempa 7,7 SR yang mengguncang Donggala memicu gelombang tsunami di Kabupaten tersebut dan Kota Palu. Gempa bumi tersebut merupakan gempa tektonik yang dangkal akibat aktivitas Sesar Palu-Koro. Patahan Palu-Koro merupakan patahan dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia, setelah patahan Yapen, dengan pergerakan mencapai 46 mm/tahun.

Gempa dan Tsunami Mengguncang Palu Gempa dan tsunami pernah terjadi Bukan pertama kali gempa dan tsunami terjadi, baik di Donggala maupun Palu. Lokasinya yang berada di Sesar Palu-Koro menjadikan wilayah itu rawan gempa dan tsunami. BNPB merilis gempa dan/atau tsunami pernah terjadi 10 kali. Gempa pertama tercatat terjadi 1 Desember 1927 di Teluk Palu. Sedangkan tsunami setinggi 3,4 meter pernah terjadi tahun 1996 di Donggala. (Ed: ts/yp) Penulis: Tonggie Siregar



”Batik 6231 runway 33 clear for take off’. This was his last transmission to me then we replied.

Thank you for keeping me and guarding me till I’m safely airborne. Then he jumped out of tower broke his leg and arm. Wing of honor for Anthonius Gunawan Agung as my guardian angel at Palu. Rest peacefully my wing man. God be with you,“ tulis Sang Pilot.

Jasa Agung mengemban tugas mendapat apresiasi dari warga net. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai pahlawan dengan mencantumkan tagar #RIPAnthoniusGunawanAgung.





Bandara dibuka untuk darurat

Gempa berkekuatan 7,7 SR yang berpusat di dekat Donggala pada Jumat (28/9) sore mengakibatkan menara ATC rusak dan berimbas pada penutupan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Sabtu siang (29/09), Bandara tersebut kembali beroperasi untuk penerbangan darurat, SAR dan bantuan kemanusiaan meski sebagian landasan rusak akibat gempa.

“Hasil pengataman di lapangan, terdapat retakan di salah satu ujung runway sepanjang 250 meter, sehingga masih terdapat 2.000 meter panjang runway yang bisa digunakan. Artinya untuk pesawat Hercules dan ATR masih aman untuk dapat mendarat di runway tersebut. Layanan navigasi penerbangan yang kami berikan dapat berjalan dengan baik,” ungkap Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto melalui siaran pers tertulis yang diterima DW.

Tercatat 384 korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami yang berpusat di dekat Donggala, Sulawesi Tengah tersebut. Sekitar 17.000 orang telah dievakuasi dan membutuhkan bantuan darurat.

Tonton video 01:09 Live 01:09 menit Detik Saat Tsunami Menerjang Palu

ts/yp (AP, detik.com)