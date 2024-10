Aroma malam cair memenuhi lobi museum budaya dan seni dunia MARKK am Rothenbaum, Hamburg. Di foyer, sekelompok orang sibuk mencanting. Mereka mengikuti pola batik di atas kain mori, dengan canting yang berisi malam cair. Kegiatan workshop ini bagian dari Pameran Batik Pesisiran, bertajuk "Celebrating Nature in Batik Design from Java's North Coast". Pameran berlangsung hingga Februari 2025.