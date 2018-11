Perubahan Iklim Kurangi Kesuburan Pria dan Bisa Dorong Kepunahan

Kiamat Iklim Kian Dekat

6. Pendanaan Mitigasi Iklim

Sektor keuangan berkomitmen memobilisasi dana senilai 1 trilyun Dollar AS per tahun untuk program iklim. Kebanyakan berasal dari swasta. Pemerintah dan lembaga keuangan seperti bank dunia harus mengeluarkan "obligasi hijau" lebih banyak untuk membiayai program mitigasi perubahan iklim. Langkah itu berpotensi mampu menciptakan pasar yang mengelola dana senilai hampir 1 trilyun Dollar AS pada 2050.