Film propaganda Reefer Madness

Film yang didanai oleh beberapa gereja dengan judul “Tell Your Children” pada tahun 1936 ini merupakan propaganda pemerintah AS menggambarkan pengguna ganja sebagai orang yang kasar, pecandu, dan gila, seperti yang ditampilkan di film ‘’Tell me Your Children.” Film ini jadi saksi sejarah tentang propaganda rasa ketakutan zaman itu.