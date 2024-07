Perempuan-Perempuan yang Melawan Nazi Jerman

Sepanjang masa kekuasaan Reich III, banyak upaya dilakukan untuk membunuh pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Yang paling terkenal adalah yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1944 dan merupakan bagian dari plot yang disebut Operasi Valkyrie.

Lebih dari 200 orang terlibat, terutama perwira militer Jerman Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Namun selain dia dan rekan-rekan perwira militernya, perempuan sipil juga terlibat, seperti Erika von Tresckow, istri Henning von Tresckow, yang memiliki peran utama dalam plot tersebut. Dia mendukung rencana tersebut dengan menyampaikan pesan untuk mengoordinasikan kelompok perlawanan militer dan sipil serta membantu mengetikkan salinan rancangan perintah untuk Operasi Valkyrie.

Ketika rencana pembunuhan tersebut gagal, Henning von Tresckow meninggal karena bunuh diri. Erika kemudian ditangkap oleh Gestapo, tetapi berhasil berpura-pura tidak mengetahui rencana tersebut dan kemudian dibebaskan.

Resistensi karena berbagai alasan

Erika von Tresckow adalah satu dari 260 perempuan yang kisahnya saat ini diceritakan di Pusat Peringatan Perlawanan Jerman di Berlin dalam pameran khusus "Perempuan dalam Perlawanan terhadap Nazi.” Ini adalah hasil penelitian khusus selama bertahun-tahun, yang didanai oleh Bundestag Jerman, mengenai peran perempuan dalam aktivitas anti-Nazi selama Reich III.

Kisah-kisah tersebut menggambarkan berbagai bentuk perlawanan, kata Johannes Tuchel, Direktur Memorial Center. "Mulai dari perempuan yang mengasingkan diri, hingga penganut Kristen, sosial demokrat, sosialis, dan juga anggota Swing Youth,” jelasnya, mengacu pada istilah terakhir kepada generasi muda yang merupakan penggemar gaya musik jazz yang disebut swing, tidak disukai oleh Nazi sebagian karena asal usul aliran ini dipopulerkan kulit hitam dan Yahudi di Amerika.

Menolak untuk berbaris beriringan

Tuchel mengatakan Swing Youth mewakili "gaya hidup alternatif, dan dari sana itu hanyalah sebuah langkah kecil menuju perilaku 'menyimpang' dan sesuatu yang bertentangan dengan upaya Nazi." Dia memparafrasekan mendiang musisi jazz Jerman dan penyintas holocaust Coco Schumann: "Seseorang yang mendengarkan musik swing tidak bisa berbaris."

Perempuan-perempuan yang menolak melakukan demonstrasi untuk Nazi juga termasuk kaum komunis, anarkis, Yahudi, Saksi-saksi Yehovah, dan lesbian. Mereka semua merasa terdorong untuk melawan fasisme, dalam banyak kasus karena keberadaan mereka bertentangan dengan ideologi Nazi.

Selebaran, kartu pos, dan propaganda

Beberapa nama dan cerita yang dikumpulkan mungkin sudah tidak asing lagi. "Sebuah pameran tentang perempuan dalam perlawanan tidak bisa menghilangkan nama Sophie Scholl,” kata Johannes Tuchel, mengacu pada salah satu perempuan anggota lingkaran dalam gerakan perlawanan mahasiswa The White Rose, yang dieksekusi pada usia 21 tahun karena mendistribusikan selebaran anti-Nazi.

Nama terkenal lainnya adalah Marlene Dietrich, bintang film yang meninggalkan Jerman menuju Hollywood sebelum Nazi berkuasa. Ketika AS ikut berperang melawan Nazi Jerman, ia menggunakan kekuatan simbolis dari selebritisnya dengan tampil di hadapan pasukan AS dan tawanan perang Jerman di Afrika Utara, Italia, Prancis, Belgia, dan Jerman — dan ikut serta dalam upaya propaganda yang bertujuan menurunkan semangat kerja di kalangan Nazi dan militer Jerman.

Beberapa nama kurang dikenal, tetapi kisah mereka telah menginspirasi para penulis dan pembuat film. Erich Maria Remarque, penulis novel antiperang yang dilarang Nazi, All Quiet on the Western Front, mendedikasikan novelnya tahun 1952, Spark of Life, kepada adik bungsunya, Elfriede Scholz, yang ditangkap dan dieksekusi karena mengkritik perang secara terbuka. Dia menggambarkan tentara Jerman sebagai "binatang buas yang akan dibantai" dan berharap Hitler mati.

Elise Hampel dan suaminya, Otto, mencoba mengobarkan sentimen anti-Nazi dengan hampir 300 kartu pos tulisan tangan yang mereka jatuhkan di kotak surat atau tangga di Berlin setelah saudara laki-laki Elise terbunuh dalam aksi. Mereka juga dieksekusi. Kisah mereka menginspirasi novel "Alone in Berlin" karya Hans Fallada tahun 1947, yang mendapatkan popularitas dalam beberapa dekade terakhir dan diadaptasi ke layar lebar sebanyak lima kali.

Meningkatnya kritik dan penganiayaan

Keluarga Hampel, Scholz, dan Scholl semuanya dieksekusi pada tahun 1943. Tuchel mengatakan bahwa pada tahun tersebut penganiayaan terhadap perempuan yang menentang rezim semakin meningkat dan hukuman yang sebelumnya mungkin mengakibatkan hukuman penjara enam bulan kemudian diancam dengan hukuman mati. Dan, tambahnya, pada saat itulah aktivitas perlawanan perempuan meningkat.

"Ada masyarakat yang hampir seluruhnya tidak memiliki laki-laki di Jerman selama tahun-tahun perang,” katanya, dengan sekitar 8 juta laki-laki yang bertugas di militer pada tahun 1944. "Artinya, perempuan juga mengambil posisi yang selama ini hanya diduduki oleh laki-laki. Kehidupan sehari-hari: beban ganda bekerja di pabrik, mengasuh anak dan keluarga, masih merupakan panutan lama pada saat itu, tetapi pada saat yang sama, (ada) kemauan yang semakin besar untuk mengkaji berbagai hal secara kritis."

Rezim takut akan adanya perbedaan pendapat di dalam negeri, jadi "reaksi terhadap perempuan yang membuat pernyataan kritis sangatlah keras. ... Hal ini tidak lagi dianggap sebagai lelucon dan oleh karena itu dianggap sebagai kebencian. Namun, sejak tahun 1943 dan seterusnya, hal ini dikenal sebagai ' mendemoralisasi pasukan,' dan salah satu kemungkinannya adalah hukuman mati."

Tuchel mengatakan upaya perlawanan ini memberikan pelajaran bagi masyarakat saat ini: "Ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu melawan kediktatoran. Ya, itu berisiko, tapi itu tidak berarti kita harus menyerah pada gelombang politik apa pun, apa pun tantangan totaliternya; sebaliknya, kita bisa melakukan sesuatu."

